Video: hallan “lobope” muerto en la costanera de Encarnación y presumen que sería consecuencia de la contaminación del arroyo Mboika’e

Un lobope (Lontra longicaudis) fue hallado muerto la noche de ayer, miércoles 6 de mayo, en la costanera Padre Bolik de la ciudad de Encarnación. Lugareños avisaron al concejal municipal Andrés Morel (ANR), quien verificó la situación.

Mediante un video compartido en redes sociales, Morel manifestó que el animal no tenía rastros de violencia ni una causa visible de muerte.

La mañana de este jueves se reportó un hecho similar. El animal muerto se encontraba en el arroyo Mboika’e, en la costanera Padre Bolik.

El concejal Morel manifestó que desconocen si se trata del mismo animal o de un segundo caso. La noche anterior, el cadáver fue retirado y desechado, y no saben si alguien lo lanzó al arroyo o si fue llevado por los recolectores.

En este segundo caso, el cuerpo tampoco presentaba heridas ni algún indicio que ayude a determinar por qué murió el animal. El concejal manifestó que sospechan que pueden ser indicios de una posible contaminación del subembalse del arroyo.

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Sobre la preocupación, manifestó que la Municipalidad no cuenta con ninguna dependencia que pueda investigar las causas de la muerte de este animal o si, en realidad, existe la posibilidad de una contaminación del cauce hídrico.

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Apuntan a estaciones de bombeo

El concejal Morel indicó que, en el sector de la costanera, habría tres estaciones de bombeo de efluentes cloacales que estarían sin funcionar, por lo que presumen que esa carga es vertida directamente al cauce. Este sistema está compuesto por 63 estaciones que están a cargo de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY).

Por su parte, el director de Medio Ambiente de la EBY, José Alvarenga, indicó que tienen reportes de que todas estarían funcionando, pero con constantes mantenimientos. Apuntó a que la falta de control por parte de la Municipalidad causa constantes averías en los equipos.

Indicó que esta situación puede generar “cargas difusas”, que pueden modificar la calidad del agua, pero de manera sectorizada. La situación de los subembalses colmados por plantas acuáticas de tipo macrófitas se debe al “exceso de biomasa”, que proviene de los efluentes cloacales.

Indicó que la EBY destina G. 14.000 millones anuales para el retiro y limpieza de estos cauces, lo que se podría evitar con un control de los vertidos que, por ley, debe estar a cargo de la Municipalidad.

No obstante, refirió que la administración actual tiene prevista la compra de 39 bombas que serán renovadas en la ciudad, debido a que los equipos se deterioraron y acortaron su vida útil. También sostuvo que conversará con diferentes dependencias para investigar la muerte del animal en la costanera, a fin de determinar si existe relación con una posible contaminación del cauce hídrico.

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¿Qué es un lobope?

El lobito de río (Lontra longicaudis), conocido como lobopé, es un mamífero semiacuático nativo de Paraguay, avistado en ríos, arroyos y áreas urbanas. Se alimenta de peces y crustáceos, y se destaca por su inteligencia y agilidad, siendo fundamental para la salud de los ecosistemas acuáticos.

Se caracteriza por su cuerpo alargado (50-130 cm), pelaje pardo a grisáceo, patas cortas con membranas interdigitales para nadar y cola cónica.

Morel indicó que esta especie apareció tras las obras de la costanera, donde surgieron ratas como especie invasora entre las piedras del relleno costero. Las nutrias habrían depredado a estas, encontrando un equilibrio en ese entorno de aguas poco profundas que se generó tras la subida de la cota del río.