Ministro dice que no habrá desfile militar para enfocarse en secuestrados: “¿Y antes no?“, preguntan familiares

El ministro de Defensa Nacional, Óscar González, aseguró esta mañana que uno de los motivos por los cuales se suspendió el desfile militar por la Independencia Nacional es que se enfocarán en operaciones relevantes de búsqueda de los secuestrados.

“Tenemos operativos que están teniendo muchísima participación de efectivos militares, que no podemos levantar por el desfile... Es la búsqueda del secuestrado, por ejemplo. Entonces consideramos que eso es más importante que hacer el desfile militar”, declaró ante la prensa hoy.

Aseguró que sí van a realizar otros actos conmemorativos. “Porque antes que nada somos patriotas, eso no significa que no les demos importancia a las fiestas patrias”, acotó.

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Sin pruebas, sostienen que sigue con vida

El ministro puso como ejemplo el caso de Almir Brum Da Silva, sobre quien una vez más sostuvo que “informaciones de inteligencia” indican que sigue con vida, pese a que reiteró que hasta la fecha no se recibió ninguna prueba ni pedido de rescate.

“Ojalá que tengamos novedades en la brevedad posible, estamos trabajando intensamente en operaciones de inteligencia para que el resultado de esas operaciones nos indiquen qué operación táctica realizar”, finalizó al respecto.

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Respuesta de familiares

Paralelamente, la hija de uno de los secuestrados, Beatriz Denis, reaccionó con indignación a estas declaraciones del ministro.

“¿Y en los años anteriores en que desfilaron no se les buscó a los secuestrados entonces?”, manifestó para ABC.

Su padre, Óscar Denis, fue capturado por el grupo criminal autodenominado EPP hace más de cinco años. Desde entonces, su familia lucha para obtener respuestas, junto a las demás víctimas del grupo terrorista.

Cada año, el Estado destina altos fondos para las incursiones del Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI) en el norte del país, que fue creado exclusivamente para combatir a este grupo criminal. Pese a que las autoridades afirman que ya la mayoría de los líderes fueron “neutralizados”, todavía muchos siguen prófugos y otros jóvenes se habrían adherido.