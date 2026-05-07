Paraguarí declara asueto distrital para conmemorar la Independencia Patria

La resolución de asueto distrital, firmada por el intendente Marcelo Ariel Simbron Pintos (ANR), tiene como propósito central facilitar la participación masiva de la ciudadanía en los actos patrios programados en la capital del noveno departamento. Con esta determinación, la comunidad podrá sumarse libremente a desfiles, actos protocolares y celebraciones, sin las restricciones propias de la jornada laboral habitual.

Para los festejos patrios que se desarrollarán sobre la calle Paí Gómez, se prevé la participación de más de 3000 alumnos de instituciones de educación escolar básica, media, universitaria y de instituciones artísticas municipales.

Asimismo, desfilarán alrededor de 200 cadetes del Instituto Superior de Educación Policial (Isepol) y una cantidad similar de efectivos militares del Comando de Artillería del Ejército en este municipio.

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<b>Sustento legal y sentido cívico</b>

La disposición de asueto distrital se ampara en la Ley N° 3966/10 Orgánica Municipal, que faculta a los gobiernos locales a emitir medidas administrativas orientadas al fortalecimiento de la organización comunitaria y la identidad nacional.

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En este contexto, la Municipalidad de este municipio está organizado diversas actividades oficiales para rendir homenaje a la historia patria, promoviendo la integración ciudadana y el sentido de pertenencia.

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Con la declaración de asueto, se espera la adhesión de instituciones públicas, educativas y del sector privado a la programación oficial. Asimismo, se insta a los comercios locales a facilitar la participación de sus trabajadores en esta jornada de celebración nacional.