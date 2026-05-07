Nacionales
07 de mayo de 2026 a la - 13:55

Paraguarí declara asueto distrital para conmemorar la Independencia Patria

Unos 3000 estudiantes se preparan para participar del desfile estudiantil organizado por la Municipalidad de Paraguarí.
Unos 3.000 estudiantes se preparan para participar del desfile estudiantil organizado por la Municipalidad de Paraguarí.Emilce Ramírez

PARAGUARÍ. La Municipalidad de este municipio, mediante la Resolución I.M. N° 6.604/2026, declaró asueto distrital para el próximo miércoles 13 de mayo, con el fin de facilitar la participación ciudadana en los actos patrios. La medida se establece en el marco del 215° aniversario de la Independencia Nacional e incluye el desfile estudiantil, militar y policial previsto para la ocasión.

Por Emilce Ramírez

La resolución de asueto distrital, firmada por el intendente Marcelo Ariel Simbron Pintos (ANR), tiene como propósito central facilitar la participación masiva de la ciudadanía en los actos patrios programados en la capital del noveno departamento. Con esta determinación, la comunidad podrá sumarse libremente a desfiles, actos protocolares y celebraciones, sin las restricciones propias de la jornada laboral habitual.

Para los festejos patrios que se desarrollarán sobre la calle Paí Gómez, se prevé la participación de más de 3000 alumnos de instituciones de educación escolar básica, media, universitaria y de instituciones artísticas municipales.

Los militares del Comando de Artillería de Paraguarí tienen previsto participar también del desfile cívico-estudiantil y militar.
Los militares del Comando de Artillería de Paraguarí tienen previsto participar también del desfile cívico-estudiantil y militar.

Asimismo, desfilarán alrededor de 200 cadetes del Instituto Superior de Educación Policial (Isepol) y una cantidad similar de efectivos militares del Comando de Artillería del Ejército en este municipio.

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<b>Sustento legal y sentido cívico</b>

La disposición de asueto distrital se ampara en la Ley N° 3966/10 Orgánica Municipal, que faculta a los gobiernos locales a emitir medidas administrativas orientadas al fortalecimiento de la organización comunitaria y la identidad nacional.

El intendente municipal, Marcelo Simbrón Pintos (ANR), declaró asueto distrital por las fiestas patrias en la Municipalidad de Paraguarí.
El intendente municipal, Marcelo Simbrón Pintos (ANR), declaró asueto distrital por las fiestas patrias en la Municipalidad de Paraguarí.

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En este contexto, la Municipalidad de este municipio está organizado diversas actividades oficiales para rendir homenaje a la historia patria, promoviendo la integración ciudadana y el sentido de pertenencia.

Con la declaración de asueto, se espera la adhesión de instituciones públicas, educativas y del sector privado a la programación oficial. Asimismo, se insta a los comercios locales a facilitar la participación de sus trabajadores en esta jornada de celebración nacional.