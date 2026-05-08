Concepción: detienen a menores que habrían perpetrado asaltos

Agentes de Investigaciones de Concepción, de la Comisaría Décima y el fiscal Joel Díaz Ferreira venían realizando pesquisas sobre dos casos de asaltos ocurridos el 2 de mayo último en el centro de la capital del primer departamento.

Los atracos quedaron registrados en los circuitos cerrados de los locales comerciales donde se produjeron los robos a mano armada. Esto permitió realizar, este viernes, dos allanamientos en el barrio San José Olero, donde ambos sospechosos finalmente quedaron detenidos.

El subjefe de Investigaciones de Concepción, comisario Nicolás Flecha, explicó que en la casa donde fue ubicado el menor de 17 años también se encontró un revólver calibre 32. El arma estaba oculta en la cajuela de una motocicleta; además, dentro del tambor del revólver fueron encontrados dos cartuchos sin percutir.

Lea más: Detenidos por crimen de bombero estarían vinculados a microtráfico y asaltos

Además, informó que en la casa donde fue detenido el menor de 16 años fue encontrado un pantalón jeans azul rasgado, similar al utilizado por uno de los asaltantes, según el video del circuito cerrado de los locales comerciales atracados.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Los detenidos fueron remitidos al Centro Educativo del Menor de Concepción, por orden del juez penal de la niñez y la adolescencia, Alberto Panza.