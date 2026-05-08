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08 de mayo de 2026 a la - 17:28

Concepción: detienen a menores que habrían perpetrado asaltos

Un policía con uniforme interactúa con una mujer de suéter negro, mientras otros observan la escena en un ambiente sombrío.
Este viernes se realizaron dos allanamientos, en Concepción, donde fueron detenidos dos menores de edad quienes son investigados por dos casos de asaltos.Gentileza

Dos adolescentes, uno de 16 años y otro de 17 años, fueron detenidos tras dos allanamientos realizados este viernes en el barrio San José Olero de la ciudad de Concepción. Son sindicados de haber cometido al menos dos asaltos en un día. Durante los cateos se encontró un revólver calibre 32, presumiblemente utilizado para intimar a las víctimas, y dos cartuchos sin percutir que estaban dentro del arma de fuego.

Por Aldo Rojas

Agentes de Investigaciones de Concepción, de la Comisaría Décima y el fiscal Joel Díaz Ferreira venían realizando pesquisas sobre dos casos de asaltos ocurridos el 2 de mayo último en el centro de la capital del primer departamento.

Los atracos quedaron registrados en los circuitos cerrados de los locales comerciales donde se produjeron los robos a mano armada. Esto permitió realizar, este viernes, dos allanamientos en el barrio San José Olero, donde ambos sospechosos finalmente quedaron detenidos.

El subjefe de Investigaciones de Concepción, comisario Nicolás Flecha, explicó que en la casa donde fue ubicado el menor de 17 años también se encontró un revólver calibre 32. El arma estaba oculta en la cajuela de una motocicleta; además, dentro del tambor del revólver fueron encontrados dos cartuchos sin percutir.

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Además, informó que en la casa donde fue detenido el menor de 16 años fue encontrado un pantalón jeans azul rasgado, similar al utilizado por uno de los asaltantes, según el video del circuito cerrado de los locales comerciales atracados.

Dos personas de espaldas en capuchas, una con camiseta rayada y otra con chaqueta negra, en un entorno policial en Concepción.
Los dos menores de edad fueron remitidos, por orden judicial, al Centro Educativo del Menor de Concepción.

Los detenidos fueron remitidos al Centro Educativo del Menor de Concepción, por orden del juez penal de la niñez y la adolescencia, Alberto Panza.