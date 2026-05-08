El mayor patio de comida del país: así será la gran Comilona de Teletón este domingo en Asunción

Este domingo 10 de mayo, el espíritu solidario de los paraguayos se sentirá en la sede de Jubilados Bancarios, sbore la Avda. Santa Teresa. Bajo el lema “Barriguita llena, corazón contento”, la Fundación Teletón organiza una nueva edición de La Comilona, un evento que se convirtió en un clásico de la gastronomía y la beneficencia en el país.

Víctor Ibarrola, director ejecutivo de la fundación, explicó que este año la fecha se adelantó para evitar el cruce con las internas municipales y el Mundial de Fútbol, evento al que la Selección Paraguaya regresa tras 16 años de ausencia.

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“Juntamos familia, gastronomía y solidaridad; esos son los ingredientes de este encuentro”, afirmó en entrevista con la 730 AM.

Un menú para todos los gustos desde temprano

Las puertas se abrirán a las 08:00 de la mañana, y se ofrecerán opciones de desayuno con comidas típicas, dulces y café. Para el mediodía, se espera el despliegue del patio de comidas más grande de Paraguay, con más de 22.000 platos asegurados.

La oferta culinaria incluye desde la tradicional paella y asados con 18 horas de cocción, hasta opciones de cocina china, platos vegetarianos, pastas y milanesas.

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Los precios están pensados para ser accesibles y permitir que toda la familia disfrute. Ibarrola destacó que el 100% de lo recaudado por la venta de comida y bebida se destina directamente a los servicios de rehabilitación, ya que los costos de montaje están cubiertos por las marcas auspiciantes.

Tres escenarios y ambiente inclusivo

Para que la experiencia sea completa, la organización dispuso de tres áreas diferenciadas. Se tendrán shows artísticos y musicales centrales. Habrá un espacio exclusivo para el entretenimiento de los más pequeños, además de un ambiente destinado a quienes prefieran disfrutar de la comida en un clima más tranquilo.

Además, el evento será pet friendly, por lo que los asistentes podrán acudir con sus mascotas. Se espera una concurrencia superior a las 15.000 personas.

Seguridad y logística garantizada

En cuanto a la organización externa, se coordinó un fuerte sistema de seguridad y ordenamiento del tránsito. Las autoridades confirmaron que estará estrictamente prohibida la presencia de “cuidacoches” en las inmediaciones.

Asimismo, para facilitar el traslado, las plataformas de movilidad ofrecerán tarifas especiales para quienes se dirijan al predio.

“Estamos cuidando todos los detalles; habrá mesas y sillas por todo el lugar. Invitamos a la gente a que vaya con mucha hambre y ganas de disfrutar”, concluyó Ibarrola.