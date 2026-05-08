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08 de mayo de 2026 a la - 22:25

Expylab 2026: Abren becas para crear arte con realidad virtual e inteligencia artificial

Un hombre de barba habla mientras una mujer con atuendo gris escucha. Otro hombre con micrófono y un tercero con bastón están presentes.
Cuatro participantes de las becas Expylab 2026 en un ambiente informal de diálogo cultural.

El Laboratorio de Experiencias Inmersivas de Paraguay convoca a artistas y tecnólogos del país y de Iberoamérica para postularse a becas Expylab 2026. Los seleccionados recibirán formación gratuita valorada en USD 2.800 y la posibilidad explorar los nuevos lenguajes del arte mediante realidad virtual e inteligencia artificial.

Por José María Peralta

El Expylab, Laboratorio de Experiencias Inmersivas de Paraguay, anunció su convocatoria 2026, e invita a creadores, artistas y especialistas en tecnología a postularse para su sexta edición. Las inscripciones estarán vigentes hasta el 31 de mayo.

Según informaron, este espacio, que se estuvo consolidando como un referente regional en innovación, busca a personas interesadas en explorar nuevas narrativas a través de realidades extendidas (virtual, aumentada y mixta), diseño interactivo e inteligencia artificial.

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El laboratorio se llevará a cabo del 17 al 29 de agosto en la sede de la Alianza Francesa de Asunción. Durante dos semanas de trabajo colaborativo, los becados participarán en clases magistrales y mentorías personalizadas para desarrollar proyectos que desafíen los límites del audiovisual tradicional.

Joven con máscara de realidad virtual blanca y sudadera gris interactúa con tecnología, mientras otro joven con cabello rizado está en el fondo.
Dos jóvenes interactúan con dispositivos de realidad virtual durante el lanzamiento de becas en Expylab 2026.

Por primera vez, la convocatoria se expande oficialmente a toda Iberoamérica. De esta manera, ciudadanos de 22 países, miembros del Programa Ibermedia, podrán competir por estas plazas de formación.

Becas completas: ¿Qué incluye el beneficio?

Los seleccionados acceden a una beca de formación valorada en USD 2.800, la cual es totalmente gratuita para el participante. Además:

  • Para el interior de Paraguay: El programa cubre el traslado a la capital y el alojamiento durante las dos semanas.
  • Para extranjeros: Gracias al apoyo de Ibermedia, se otorgarán hasta 8 becas internacionales que incluyen pasajes aéreos y estadía en Asunción.

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¿Quiénes pueden participar?

Pueden postularse perfiles de áreas como dirección, guion, producción, sonido, programación, artes visuales, ilustración y artes escénicas. El laboratorio valora especialmente la “hibridación de lenguajes”, es decir, la mezcla de diferentes disciplinas para crear algo nuevo.

Hombre con gorra y camiseta negra presenta en sala, rodeado de asistentes que toman notas y observan atentos.
Un hombre con gorra y camiseta negra habla ante un público atento en sala de reuniones durante el lanzamiento de becas.

Los interesados pueden consultar las bases y condiciones detalladas en el sitio web oficial.

Premios y proyección internacional

Al finalizar el laboratorio, los participantes presentarán sus proyectos en una sesión de pitch. Entre los incentivos confirmados se encuentran residencias artísticas en Alemania (Essen) y Colombia (Bogotá), así como pasantías laborales remuneradas en Argentina y becas de idiomas inglés y alemán.

Desde su creación en 2021, el Expylab ha sido reconocido internacionalmente, incluyendo el premio Metaverse Communities Challenge otorgado por Meta y el BID Lab, destacándose entre más de 300 iniciativas de América Latina por su impacto cultural y educativo.