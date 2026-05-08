Expylab 2026: Abren becas para crear arte con realidad virtual e inteligencia artificial

El Expylab, Laboratorio de Experiencias Inmersivas de Paraguay, anunció su convocatoria 2026, e invita a creadores, artistas y especialistas en tecnología a postularse para su sexta edición. Las inscripciones estarán vigentes hasta el 31 de mayo.

Según informaron, este espacio, que se estuvo consolidando como un referente regional en innovación, busca a personas interesadas en explorar nuevas narrativas a través de realidades extendidas (virtual, aumentada y mixta), diseño interactivo e inteligencia artificial.

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El laboratorio se llevará a cabo del 17 al 29 de agosto en la sede de la Alianza Francesa de Asunción. Durante dos semanas de trabajo colaborativo, los becados participarán en clases magistrales y mentorías personalizadas para desarrollar proyectos que desafíen los límites del audiovisual tradicional.

Por primera vez, la convocatoria se expande oficialmente a toda Iberoamérica. De esta manera, ciudadanos de 22 países, miembros del Programa Ibermedia, podrán competir por estas plazas de formación.

Becas completas: ¿Qué incluye el beneficio?

Los seleccionados acceden a una beca de formación valorada en USD 2.800, la cual es totalmente gratuita para el participante. Además:

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Para el interior de Paraguay: El programa cubre el traslado a la capital y el alojamiento durante las dos semanas.

Para extranjeros: Gracias al apoyo de Ibermedia, se otorgarán hasta 8 becas internacionales que incluyen pasajes aéreos y estadía en Asunción.

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¿Quiénes pueden participar?

Pueden postularse perfiles de áreas como dirección, guion, producción, sonido, programación, artes visuales, ilustración y artes escénicas. El laboratorio valora especialmente la “hibridación de lenguajes”, es decir, la mezcla de diferentes disciplinas para crear algo nuevo.

Los interesados pueden consultar las bases y condiciones detalladas en el sitio web oficial.

Premios y proyección internacional

Al finalizar el laboratorio, los participantes presentarán sus proyectos en una sesión de pitch. Entre los incentivos confirmados se encuentran residencias artísticas en Alemania (Essen) y Colombia (Bogotá), así como pasantías laborales remuneradas en Argentina y becas de idiomas inglés y alemán.

Desde su creación en 2021, el Expylab ha sido reconocido internacionalmente, incluyendo el premio Metaverse Communities Challenge otorgado por Meta y el BID Lab, destacándose entre más de 300 iniciativas de América Latina por su impacto cultural y educativo.