Juntan firmas para salvar la casa de Serafina Dávalos, catalogada como patrimonio histórico

La desidia estatal amenaza con borrar uno de los vestigios más importantes de la lucha feminista en Paraguay. Ante el avanzado deterioro de la vivienda de Serafina Dávalos, el Centro de Documentación y Estudios (CDE) y diversas organizaciones sociales han iniciado una masiva recolección de firmas para exigir su inmediata restauración.

La propiedad, declarada Patrimonio Cultural, pertenece actualmente al Instituto de Previsión Social (IPS). Pese a la existencia de convenios previos entre el Ministerio de Obras Públicas (MOPC), la Secretaría Nacional de Cultura (SNC) y la Procuraduría, las promesas de puesta en valor no se han traducido en acciones concretas.

La investigadora asociada del CDE, Lilian Soto, calificó como inadmisible el estado actual de la edificación. Según explicó, el objetivo no es solo evitar el derrumbe, sino transformar el sitio en un espacio vivo.

“El pedido es que esta casa se convierta en un espacio cultural de centro de derechos de las mujeres y no en oficinas administrativas. Creemos que eso es lo que realmente va a reivindicar el legado de Serafina”, afirmó Soto.

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Serafina Dávalos no solo fue la primera mujer abogada del país, sino la pionera absoluta en la defensa de los derechos políticos y civiles de las paraguayas, marcando un hito en la historia jurídica y social del Paraguay.

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Dónde firmar para ayudar

La ciudadanía puede sumarse a la iniciativa firmando las planillas físicas distribuidas en 15 puntos estratégicos de Asunción y ciudades del interior.

Algunos de los locales habilitados son: el Museo del Barro, El Granel, Galería Fábrica, Centro de Documentación y Estudios (CDE), Tierra Viva, Codepy y Shopping Mariscal.

El cronograma de movilización ya está marcado:

Martes 12 de mayo: Se realizará el primer recuento de firmas y una acción frente a la casa de Serafina en horas de la tarde.

Firma Digital: Tras el recuento, se habilitará una plataforma online para sumar adhesiones de todo el país y el extranjero.

Presión Institucional: Se solicitarán audiencias con representantes de 10 instituciones públicas para exigir una respuesta definitiva.

“Si el Estado no va a actuar, las organizaciones de mujeres y sociales llevaremos adelante las acciones necesarias para que esta casa no se caiga”, sentenció Soto, dejando claro que la sociedad civil no permitirá que el olvido destruya la memoria de la mujer que abrió el camino a la igualdad en Paraguay.