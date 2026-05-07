Nacionales
07 de mayo de 2026 a la - 18:31

Temporal con ráfagas de hasta 70 km/h provocó caída de árboles y cortes de energía en Pilar

PILAR. Un frente de tormentas ingresó en la tarde de este jueves con intensas lluvias, fuerte actividad eléctrica y ráfagas de viento que alcanzaron aproximadamente los 70 kilómetros por hora, generando varios inconvenientes en distintos sectores de la ciudad.

Por Édgar Vázquez

El temporal comenzó aproximadamente a las 16:00 y, apenas se registraron las primeras ráfagas, se produjo un corte del suministro de energía eléctrica que afectó a gran parte de la capital departamental de Ñeembucú, Pilar.

Alrededor de las 16:25, la temperatura descendió bruscamente de 30 a 22 grados, reflejando la intensidad del cambio del tiempo en pocos minutos.

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La fuerza del viento provocó la caída de árboles en pleno centro de la ciudad, dificultando momentáneamente la circulación vehicular y generando preocupación entre vecinos y comerciantes.

Árbol caído en sendero, entorno desordenado con ramas y vegetación, edificio blanco al fondo.
Un árbol que fue arrancado de raíz por la tormenta en la zona urbana de Pilar.

También se reportó el derrumbe de parte de una muralla perimetral en el acceso a la Prefectura Naval de Pilar.

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Vecinos señalaron que el fenómeno se presentó de manera repentina, acompañado de relámpagos y una densa cortina de lluvia que redujo considerablemente la visibilidad.

Hasta el cierre de este informe, no se reportaron personas heridas, aunque autoridades y cuadrillas de servicios públicos se encontraban verificando los daños ocasionados por el temporal.