Temporal con ráfagas de hasta 70 km/h provocó caída de árboles y cortes de energía en Pilar

El temporal comenzó aproximadamente a las 16:00 y, apenas se registraron las primeras ráfagas, se produjo un corte del suministro de energía eléctrica que afectó a gran parte de la capital departamental de Ñeembucú, Pilar.

Alrededor de las 16:25, la temperatura descendió bruscamente de 30 a 22 grados, reflejando la intensidad del cambio del tiempo en pocos minutos.

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La fuerza del viento provocó la caída de árboles en pleno centro de la ciudad, dificultando momentáneamente la circulación vehicular y generando preocupación entre vecinos y comerciantes.

También se reportó el derrumbe de parte de una muralla perimetral en el acceso a la Prefectura Naval de Pilar.

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Vecinos señalaron que el fenómeno se presentó de manera repentina, acompañado de relámpagos y una densa cortina de lluvia que redujo considerablemente la visibilidad.

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Hasta el cierre de este informe, no se reportaron personas heridas, aunque autoridades y cuadrillas de servicios públicos se encontraban verificando los daños ocasionados por el temporal.