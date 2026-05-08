Realizan maratón solidaria a favor de Cesar Villalba, quien iba a rifar su casa

En la plaza Boquerón de San Juan Bautista se desarrolla la maratón solidaria a favor de César Villalba, quien semanas atrás había anunciado que rifaría su vivienda para poder costear los gastos médicos tanto de él como de su hijo de 11 años con TEA.

La actividad tiene como objetivo recaudar la mayor cantidad de dinero posible para ayudar a la familia y evitar que tengan que desprenderse de su hogar.

La iniciativa fue encabezada por la organización San Juan se Mueve, con el acompañamiento de familiares, amigos y personas solidarias que se sumaron a esta causa, una propuesta que mueve los sentimientos y está cargada de esperanza.

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Al inicio de la actividad ya varias personas se acercaron para brindar su apoyo, demostrando que la solidaridad puede convertirse en un gran alivio en medio de momentos difíciles.

Los organizadores señalaron que la familia atraviesa una situación económica muy complicada, por lo que apelan a la generosidad de toda la ciudadanía para seguir colaborando.

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Las personas que deseen ayudar pueden realizar sus aportes a través de la caja de ahorro de Coopersanjuba N.º 55666, a nombre de Villalba López César Ernesto, C.I. N.º 1.514.646. También se aceptan colaboraciones mediante giros al número 0976 879 494.

Caso de Villalba

César Villalba es un trabajador que se gana la vida vendiendo panchos diariamente en la plaza Boquerón de San Juan Bautista, Misiones, pero desde hace tiempo viene padeciendo problemas de salud que lo han tenido preocupado.

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Hace unas semanas, su médico urólogo le detectó anomalías en su próstata y le indicó que debe someterse a una cirugía.

Sin embargo, antes de la intervención debe realizarse un estudio específico: la biopsia ecoguiada, que sirve para detectar la presencia de células cancerígenas.

Tras esto, buscó un hospital público donde realizarse el estudio y acudió al Hospital del Sur de Encarnación, pero no logró resolver su situación allí. Por ello, consultó el costo de estos estudios en un centro privado y se encontró con un monto muy elevado.

Frente a esta situación, decidió anunciar que rifaría su vivienda para costear todos los gastos médicos: desde el estudio hasta la operación y el periodo de recuperación posterior.

Además, su otro objetivo era cubrir también parte de los gastos correspondientes al tratamiento de su hijo de 11 años con Trastorno del Espectro Autismo (TEA).

Luego de las publicaciones periodísticas sobre su decisión, Villalba recibió el apoyo y la ayuda de muchas personas. Ya pudo realizarse el estudio que solicitó su médico sin costo alguno en el Instituto Nacional del Cáncer; el resultado se dará a conocer la próxima semana y ya cuenta con fecha para la cirugía, la cual se llevará a cabo el próximo 28 de mayo.