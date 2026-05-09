Nacionales
09 de mayo de 2026 a la - 17:50

Bomberos hacen rifa para costear traslado de camión donado por Francia

El vehículo fue donado por Francia, pero faltan fondos para traerlo al país.
El vehículo fue donado por Francia, pero faltan fondos para traerlo al país.

Los Bomberos de Asunción organizan una rifa para cubrir el traslado de un vehículo autobomba que fue donado por Francia, al igual que también para costear una capacitación con instructores europeos. El sorteo se realizará el 30 de mayo a través de redes sociales.

Por ABC Color

El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Asunción se encuentra organizando una rifa solidaria con el objetivo de traer al país un vehículo de respuesta. Se trata de un autobomba donada por la fundación francesa “Bomberos sin Frontera”, cuyo traslado requiere el pago de un flete estimado en 11.400 euros, según precisó el bombero Guillermo Caballero.

La meta fijada por es alcanzar los G. 120 millones para cubrir la totalidad del flete y también costear la llegada de los instructores que enseñarán a utilizar el equipo.

El bombero también resaltó que la incorporación de este vehículo, que es modelo 1998 con poco kilometraje, será clave para la renovación de la flota actual, que consta de cinco móviles distribuidos en dos estaciones, aunque estos son antiguos y presentan constantes problemas mecánicos.

Guillermo Caballero, bombero de Asunción.
Guillermo Caballero, bombero de Asunción.

“Queremos llegar a la meta; son aproximadamente 8.000 rifas las que queremos vender y estamos ahí. Es un camión autobomba de primera respuesta ante incendios”, citó a ABC TV.

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Rifa solidaria

La rifa tiene un valor de G. 15.000 y entre los premios destacados se encuentran celulares iPhone, electrodomésticos y camisetas oficiales de Cerro Porteño, Olimpia, la selección paraguaya y más.

Premios de la rifa.
Premios de la rifa.

El sorteo será transmitido en vivo por redes sociales el 30 de mayo y para adquirir números uno puede escribir al (0981) 814 306 o contactar vía redes sociales a los Bomberos de Asunción.

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