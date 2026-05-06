Incendio de Ahorros Paraguayos: bomberos denuncian falta de apoyo de la Municipalidad de Asunción

Bomberos lograron controlar la tarde de ayer, martes, un incendio en el edificio ‘Ahorros Paraguayos’, ubicado en el microcentro de la ciudad de Asunción, que requirió la evacuación de decenas de personas, pero no dejó víctimas fatales.

En conversación con ABC Cardinal este miércoles, el capitán Marcos Almada, comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay, dio detalles sobre el operativo de combate al siniestro, que calificó de “bastante complejo”.

El capitán Almada explicó que el incendio en sí no fue grande en dimensiones, pero indicó que fue complicado controlarlo debido a que se produjo en un subsuelo del edificio.

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Si bien las causas del siniestro aún no han sido completamente comprobadas, la teoría que esbozó el comandante del Cuerpo de Bomberos es que el fuego tuvo su origen en un ducto de montaje eléctrico en el subsuelo, donde las llamas consumieron los aislantes térmicos del cableado.

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Aunque las llamas no se extendieron mucho, sí produjeron una cantidad importante de humo “bastante denso y tóxico” que se propagó rápidamente a los pisos superiores.

“El humo es lo principal que mata en los incendios”, señaló Almada.

Más de 60 evacuados, una veintena de derivados a centros de salud

Los bomberos evacuaron a 61 personas -además de a algunas mascotas– del edificio, en el que hay apartamentos y oficinas corporativas privadas y estatales. Se estima que el edificio alberga diariamente a unas 300 personas.

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Del total de evacuados, 21 personas fueron derivadas a centros asistenciales del Instituto de Previsión Social o al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias por intoxicación causada por la aspiración de humos tóxicos.

Falta de apoyo de la Municipalidad de Asunción

El capitán Almada reclamó la falta de apoyo municipal al trabajo de los bomberos, en particular en Asunción, cuya Municipalidad -según manifestó- ha dejado de entregar los aportes que debe dar al Cuerpo de Bomberos Voluntarios según una ordenanza municipal vigente.

“Tenemos un atraso desde 2020 con la Municipalidad (de Asunción) en cuanto a los aportes”, denunció.

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El capitán Almada explicó que la falta de recursos y apoyo económico afecta principalmente al servicio del Cuerpo de Bomberos en horarios diurnos debido a que se paga a bomberos y conductores para que estén de guardia en esas horas debido a que los demás miembros del cuerpo deben trabajar.

Algunas unidades no están pudiendo pagar esas guardias diurnas a consecuencia de la falta de aportes.

“Muchas veces tenemos respuesta tardía (a emergencias) porque no tenemos los recursos establecidos en ordenanzas municipales”, subrayó.