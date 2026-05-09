Desfile “Jagua Patriota” se realizará la próxima semana

Como cada año, las fiestas patrias reúnen a cientos de personas en la zona céntrica de Asunción y este año no se prevé una excepción, algo que también alcanza al desfile de mascotas “Jagua Patriota”.

El objetivo será celebrar los 215 años de Independencia Nacional “de la forma más tierna”, por lo que se insta a que los perritos puedan ser protagonistas.

El desfile se realizará este jueves 14 de mayo frente al Panteón Nacional de los Héroes -calle Palma de Asunción- y contará con las siguientes categorías:

Mejor atuendo (temática patria)

Equipo (dúo mascotas y dueño)

Cachorro (perros jóvenes)

“Juky” (el más simpático)

Valé (El más talentoso)

Inscripciones e informaciones

El evento se desarrollaría dentro de las actividades previstas por la “Feria Palmear” a las 17:00 y tiene una inscripción de G. 40.000 guaraníes. Para inscribirse, uno puede contactar al número de WhatsApp (0981) 927 527 o en las redes sociales de “PulgApp”. “Cupos limitados; ¡no te quedes fuera del desfile más tradicional del país", insta la organización.

Lea más: Fiestas Patrias: anuncian más de 150 actividades y el 14 y 15 de mayo