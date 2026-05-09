Fiestas Patrias: anuncian más de 150 actividades y el 14 y 15 de mayo

En el marco de las celebraciones por el mes de la patria y de la madre, la titular de la Secretaría Nacional de Cultura (SNC), Adriana Ortiz, presentó una ambiciosa agenda oficial para conmemorar los 215 años de la Independencia Nacional.

Con un notable incremento en la oferta cultural respecto al año anterior, el Gobierno busca convertir este feriado largo en una verdadera fiesta popular, integrando a instituciones, municipios y gobernaciones.

La ministra de la cultura subrayó que este año la participación ciudadana y la coordinación interinstitucional han marcado la diferencia, permitiendo un despliegue sin precedentes en diversos puntos del territorio nacional.

“El año pasado tuvimos la mitad de actividades de este año... Este año municipios, gobernaciones y la ciudadanía en general se sumó a las fiestas patrias y hay actividades todo el mes de mayo como el mes de la patria y el mes de la madre”.

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Uno de los puntos más destacados por la ministra es la expansión de los festejos más allá de la capital y de las fronteras paraguayas. Ortiz informó que se han mapeado más de 150 actividades, de las cuales 80 se desarrollarán en espacios públicos y más de 30 específicamente en el interior del país.

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“También tenemos en catorce países y territorios fuera de Paraguay actividades en torno a la patria en Madrid, Roma, Lisboa, París, Brasil, Quito y Lima”, detalló, evidenciando el alcance global de la conmemoración.

Cronograma oficial del 14 de mayo

Los actos centrales en Asunción iniciarán a primera hora en el Centro Histórico y la ministra instó a las familias a participar de los ritos tradicionales que dan identidad a la nación:

06:00: Guardia de Honor en el Museo de la Casa de la Independencia.

07:30: Izamiento del Pabellón Nacional frente al Palacio de los López con salva de 21 cañonazos y sobrevuelo de aeronaves militares.

08:00: Ofrenda de laureles en el Panteón de los Héroes.

09:00: Tedeum tradicional en la Catedral Metropolitana.

13:30 a 00:20: Festival de la Independencia frente al Cabildo.

Sobre el gran despliegue artístico frente al Cabildo, la ministra resaltó: “Los actos van a ir todo el día. El Festival de la Independencia va a ser un gran escenario donde van a estar varios grupos musicales como la Jazz Band de la Policía Nacional, Bohemia Guaraní, Paiko y Villagran Bolaños cerrando la noche”.

“Todas las actividades son absolutamente gratuitas, donde los adultos mayores, los niños y las mujeres embarazadas puedan tener un acceso preferencial”, resaltó la ministra.

Un eje fundamental de esta edición es la garantía de orden y seguridad. Ortiz confirmó el trabajo articulado con la Policía Nacional (Grupo Lince) y la Municipalidad de Asunción (PMT) para asegurar que el Centro Histórico sea un entorno amigable para todos.

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Finalmente, recordó que la emblemática calle Palma será protagonista durante tres jornadas consecutivas. “Va a haber tres días de Feria Palmear, el 14, 15 y 16 de mayo de 11:00 a 23:00 con gastronomía y conciertos; realmente una fiesta para todos los paraguayos”, concluyó.

Toda la agenda detallada se encuentra disponible en la plataforma digital agendarte.cultura.gov.py y en las redes sociales oficiales de la Secretaría Nacional de Cultura.