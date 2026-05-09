Vecinos de Altos denuncian prolongado corte de energía y cuestionan respuesta de la ANDE

Uno de los denunciantes es Julio César Rodríguez Alvarenga, residente sobre las calles Mariscal Estigarribia y Gaspar Rodríguez de Francia, quien lamentó que el problema persista incluso estando a escasos kilómetros de la subestación de la ANDE.

“El centro de la ciudad está sin luz. Estamos a apenas unos tres kilómetros de la subestación y aun así seguimos sin energía eléctrica”, expresó con indignación el poblador, al lamentar la falta de respuesta por parte de la ANDE.

Señaló que esto ya genera múltiples inconvenientes a las familias de la zona, especialmente por la imposibilidad de conservar alimentos, utilizar electrodomésticos y realizar actividades cotidianas con normalidad. Además, cuestionó que pese a encontrarse en una zona céntrica, el servicio eléctrico continúe interrumpido desde hace varias horas sin una solución concreta.

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Funcionarios fueron y no hicieron nada

Asimismo, relató que funcionarios de la institución llegaron hasta el lugar, pero no brindaron explicaciones ni soluciones concretas a los vecinos afectados.

“Vinieron hasta acá a hacer una escaramuza, se mostraron enfrente, pero no hablaron conmigo. Cuando iba a salir, se fueron y seguimos sin luz”, manifestó.

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Rodríguez Alvarenga también criticó la falta de respuestas ante los reclamos pese a cumplir puntualmente con el pago de sus facturas. “Soy un pagador compulsivo, todos los meses pago sin ni un minuto de retraso y así me pagan”, lamentó.

Los vecinos aseguran que la falta de electricidad ya provoca pérdidas de alimentos y múltiples dificultades para realizar actividades cotidianas, por lo que exigen una solución inmediata por parte de la ANDE.

Este medio intentó comunicarse con la dirección central de la ANDE, pero no obtuvo respuesta. No obstante, seguimos abiertos a recibir la versión oficial de la institución sobre esta denuncia.

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