Más de 12 horas sin electricidad en Cabañas tras el temporal y crecen las quejas contra la ANDE

Mariela Martínez, habitante de la compañía Cabañas, relató que la falta de electricidad está generando serios inconvenientes en la vida diaria de numerosas familias de la misma compañía. Dijo que, debido al prolongado corte del servicio, varios alimentos almacenados en heladeras y congeladores comenzaron a descomponerse, ocasionando pérdidas económicas que afectan principalmente a hogares de escasos recursos.

Además, señaló que la ausencia de energía eléctrica impide utilizar electrodomésticos esenciales y dificulta el acceso al agua en viviendas que dependen de bombas eléctricas. Indicó también que la situación complica las tareas cotidianas, tanto domésticas como laborales, generando preocupación entre los pobladores.

Martínez expresó igualmente su inquietud por la situación de adultos mayores, niños y personas enfermas, quienes necesitan mejores condiciones para afrontar las bajas temperaturas registradas en las últimas horas.

Finalmente, cuestionó la lenta respuesta de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), afirmando que el problema persiste desde la fuerte tormenta registrada ayer y que, pese a los reiterados reclamos realizados por los vecinos, hasta el momento siguen aguardando la reposición total del servicio eléctrico.

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Respuesta del jefe regional

El jefe regional de la ANDE en Cordillera, Luis Rodríguez, manifestó que las cuadrillas se encuentran trabajando intensamente para atender los reclamos y normalizar el servicio.

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“Estamos haciendo lo humanamente posible para responder a todos los pedidos”, expresó.

No obstante, los pobladores criticaron la lentitud de los trabajos de reparación y se quejaron de que cada vez son más frecuentes y prolongados los cortes en distintas compañías de Caacupé, situación que vuelve a exponer las falencias del sistema eléctrico y la insuficiente capacidad de respuesta ante emergencias climáticas.

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