Cabañas se llena de flores, colores y aromas para homenajear a mamá

Wilma González, una de las propietarias del Vivero San Rafael, comentó que junto a su familia trabajan desde hace más de 30 años en la producción de flores nacionales y en la elaboración de arreglos florales para distintas ocasiones.

Señaló que en el vivero elaboran ramos y arreglos personalizados, cuyos precios varían según la cantidad y el tipo de flores elegidas.

Los arreglos pueden adquirirse desde G. 150.000, mientras que los ramos de las rosas nacionales y girasoles están disponibles desde G. 50.000.

Al recorrer el lugar, los visitantes pueden apreciar varios invernaderos repletos de colores y perfumes naturales. Entre las variedades disponibles se encuentran rosas ecuatorianas y nacionales, gipsofilias, follajes, mirto verde, crisantemos y kalanchoes.

También ofrecen macetas pequeñas desde G. 3.500, ideales para quienes desean regalar plantas ornamentales.

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Importante concurrencia

González destacó que cada temporada especial representa una gran emoción para todo el equipo, especialmente en fechas como el Día de la Madre, cuando aumenta considerablemente la llegada de familias que buscan flores y plantas para regalar o decorar sus hogares.

Manifestó que desde hace varios días hay una importante concurrencia y que muchas personas incluso ya realizan pedidos con anticipación para asegurarse de encontrar las especies que más les gustan.

Indicó además que diariamente reciben visitantes provenientes de distintos puntos del país, entre ellos Ciudad del Este, Coronel Oviedo, Luque y otras ciudades del interior, atraídos por la calidad y variedad de las plantas cultivadas en el lugar. Agregó que también llegan turistas y extranjeros desde países como Argentina, Brasil e incluso Alemania, quienes quedan sorprendidos por la belleza del vivero y el ambiente natural que ofrece la compañía Cabañas.

Mencionó que para ellos es muy gratificante ver cómo las familias recorren con entusiasmo el sitio, eligen flores y aprovechan el espacio para compartir un momento agradable rodeados de naturaleza.

Resaltó igualmente el esfuerzo y la dedicación que existe detrás de cada planta, desde la producción hasta el cuidado diario para mantenerlas en óptimas condiciones y ofrecer siempre productos de calidad a los visitantes.

Finalmente, Wilma invitó a las familias a visitar los viveros, recorrer las distintas áreas de producción y disfrutar de la amplia variedad de flores que fueron cultivadas con esfuerzo y dedicación por productores locales.

Desarrollo

La compañía Cabañas se caracteriza por su importante desarrollo en la floricultura, una actividad que ha cobrado fuerza en los últimos años y que contribuye tanto a la economía local como al embellecimiento del entorno.

A lo largo de la avenida Gaudioso Núñez, que va paralela a la Ruta PY02 se extiende un verdadero corredor de viveros, donde los visitantes pueden encontrar una gran variedad de plantas ornamentales y flores de estación para jardinería.

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Entre los principales espacios que se pueden visitar se encuentran el Vivero El Mango, Vivero El Brasilero, Vivero Fiorella, Vivero Rocío, el Centro Expo Flora, Vivero Cabañas, además del Vivero San Cayetano y el Vivero Rosa Mística, entre otros emprendimientos familiares que forman parte de esta dinámica productiva. Estos establecimientos no solo ofrecen productos de calidad, sino que también brindan asesoramiento y promueven el cuidado de las plantas, convirtiendo a la zona en un punto atractivo para quienes buscan naturaleza, color y tradición en un solo recorrido.

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