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10 de mayo de 2026 a la - 17:13

Las imágenes que deja el incendio en Itauguá: arduo trabajo de bomberos y comerciantes

Un incendio de gran magnitud se registra este domingo en el Mercado Municipal de Itauguá, donde varias compañías de bomberos trabajan para sofocar las llamas y evitar su propagación. Mientras tanto, los comerciantes intentan resguardas sus pertenencias en medio de la desesperación.

Por ABC Color

El incendio en el Mercado Municipal de Itauguá motivó la movilización de varias compañías de bomberos que continúan trabajando con el apoyo de funcionarios municipales, mientras una gran cantidad de personas, entre pobladores y comerciantes, se agolpa en las inmediaciones.

Funcionarios municipales colaboran con los bomberos en las tareas para apagar el incendio
Funcionarios municipales colaboran con los bomberos en las tareas para apagar el incendio

Cinthia Pérez, combatienente de la décimo segunda compañía de bomberos de Itauguá, relató a ABC TV que recibieron el aviso poco antes de las 14:00 de este domingo y al llegar ya se toparon con un incendio voraz. Señaló que tuvieron que solicitar apoyo de personal de la ANDE para poder avanzar.

“Cuando llegamos más de la mitad ya estaba prendido. No podíamos acercarnos porque no podíamos cortar el tendido eléctrico y tuvimos que pedir a la gente de la ANDE para que se acercara y después empezamos a trabajar", explicó.

Varios son los bloques afectados por el fuego que comenzó este domingo en el Mercado Municipal de Itauguá. Mientras los bomberos siguen trabajando para sofocar las llamas, los comerciantes resguardan sus mercaderías.
Varios son los bloques afectados por el fuego que comenzó este domingo en el Mercado Municipal de Itauguá. Mientras los bomberos siguen trabajando para sofocar las llamas, los comerciantes resguardan sus mercaderías.

Según los primeros datos, el siniestro habría comenzado en un comedor ubicado dentro del mercado y, en cuestión de minutos, las llamas avanzaron rápidamente hacia otros sectores, teniendo en cuenta la estructura de los puestos y los materiales inflamables existentes en el lugar.

Trabajadores del Mercado Municipal de Itauguá hacen todo lo posible para salvar sus pertenencias
Trabajadores del Mercado Municipal de Itauguá hacen todo lo posible para salvar sus pertenencias

En el inicio de los trabajos, los bomberos tropezaron con la dificultad de la falta de presión de agua en la boca hidrante que se ubica en la zona y tuvieron que recurrir a la ayuda de la propietaria de un supermercado que ofreció su boca hidrante privada.

Varias compañías de bomberos trabajan para sofocar el fuego que afecta al Mercado Municipal de Itauguá
Varias compañías de bomberos trabajan para sofocar el fuego que afecta al Mercado Municipal de Itauguá

El comunicado de la Municipalidad

A través de sus redes oficiales, la Municipalidad de Itauguá, administrada por Horacio Fernández, emitió un comunicado acerca del siniestro que afecta al mercado.

“Informamos a la ciudadanía que seguimos acompañando de cerca la situación y trabajando coordinadamente con las instituciones correspondientes, priorizando en todo momento la seguridad de los comerciantes, trabajadores y vecinos de la zona“, señala parte de la nota.

Asimismo, solicitan a la ciudadanía evitar la circulación por la zona.

Comerciantes tratan de salvar sus pertenencias durante el gran incendio en el Mercado Municipal de Itauguá
Comerciantes tratan de salvar sus pertenencias durante el gran incendio en el Mercado Municipal de Itauguá

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