Las imágenes que deja el incendio en Itauguá: arduo trabajo de bomberos y comerciantes

El incendio en el Mercado Municipal de Itauguá motivó la movilización de varias compañías de bomberos que continúan trabajando con el apoyo de funcionarios municipales, mientras una gran cantidad de personas, entre pobladores y comerciantes, se agolpa en las inmediaciones.

Cinthia Pérez, combatienente de la décimo segunda compañía de bomberos de Itauguá, relató a ABC TV que recibieron el aviso poco antes de las 14:00 de este domingo y al llegar ya se toparon con un incendio voraz. Señaló que tuvieron que solicitar apoyo de personal de la ANDE para poder avanzar.

“Cuando llegamos más de la mitad ya estaba prendido. No podíamos acercarnos porque no podíamos cortar el tendido eléctrico y tuvimos que pedir a la gente de la ANDE para que se acercara y después empezamos a trabajar", explicó.

Según los primeros datos, el siniestro habría comenzado en un comedor ubicado dentro del mercado y, en cuestión de minutos, las llamas avanzaron rápidamente hacia otros sectores, teniendo en cuenta la estructura de los puestos y los materiales inflamables existentes en el lugar.

En el inicio de los trabajos, los bomberos tropezaron con la dificultad de la falta de presión de agua en la boca hidrante que se ubica en la zona y tuvieron que recurrir a la ayuda de la propietaria de un supermercado que ofreció su boca hidrante privada.

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El comunicado de la Municipalidad

A través de sus redes oficiales, la Municipalidad de Itauguá, administrada por Horacio Fernández, emitió un comunicado acerca del siniestro que afecta al mercado.

“Informamos a la ciudadanía que seguimos acompañando de cerca la situación y trabajando coordinadamente con las instituciones correspondientes, priorizando en todo momento la seguridad de los comerciantes, trabajadores y vecinos de la zona“, señala parte de la nota.

Asimismo, solicitan a la ciudadanía evitar la circulación por la zona.