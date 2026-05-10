Millonaria pérdida en el Mercado de Itauguá tras feroz incendio

Alex Sosa, uno de los trabajadores afectados, relató entre lágrimas el dramático momento que le tocó vivir durante el siniestro. Explicó que, como ocurre habitualmente los domingos, la mayoría de los comerciantes ya había cerrado sus puestos alrededor de las 13:00. “Justo yo me fui al super y me salvé de milagro”, expresó conmovido.

Según comentó, en ese momento solo un comedor seguía funcionando dentro del mercado. Se trata de un local que recién había vuelto a operar ayer luego de permanecer cerrado durante un tiempo. Presuntamente, la explosión de una garrafa habría provocado el incendio y las llamas rápidamente se propagaron por varios sectores del recinto.

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Las ocho cocineras que se encontraban trabajando lograron salir a tiempo tras escuchar la explosión, evitando una tragedia mayor. Sin embargo, dos de ellas terminaron descompensadas debido al susto y la intensa humareda.

Además del enorme daño material, varios gatos que se encontraban en el mercado ya no pudieron ser rescatados, generando tristeza entre comerciantes y vecinos que seguían de cerca el operativo.

En medio de la desesperación también surgió la preocupación por la supuesta desaparición de niño de 10 años que habría quedado atrapado dentro del mercado. No obstante, los bomberos realizaron un rastrillaje completo y descartaron esa versión al no encontrar a ninguna persona en el interior.

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Más de ocho unidades de bomberos trabajaron intensamente en el sitio para sofocar las llamas. Aunque el fuego ya fue controlado, por momentos se reaviva en algunos sectores debido a los materiales consumidos, lo que continúa dificultando las tareas de enfriamiento y remoción.

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