Voraz incendio en el mercado de Itauguá: bomberos enfrentan falta de agua para combatir las llamas

Según los primeros datos, el siniestro habría comenzado en un comedor ubicado dentro del mercado y, en cuestión de minutos, las llamas avanzaron rápidamente hacia otros sectores, teniendo en cuenta la estructura de los puestos y los materiales inflamables existentes en el lugar.

La humareda pudo observarse desde varios puntos de la ciudad, mientras comerciantes intentaban rescatar mercaderías y pertenencias en medio de la tensión y el temor de que el fuego continúe expandiéndose.

Hasta el momento no se reportan personas heridas, aunque la situación sigue siendo crítica y los bomberos trabajan intensamente para intentar controlar el incendio y evitar mayores daños materiales.

Poca presión de agua dificulta tarea de bomberos

Uno de los mayores problemas que enfrenta el Cuerpo de Bomberos Voluntarios es la falta de presión en la boca hidrante de la zona, que prácticamente no funciona, dificultando enormemente las tareas para abastecer de agua a los carros hidrantes y sofocar las llamas.

En medio de la emergencia, la propietaria un supermercado decidió colaborar poniendo a disposición su boca hidrante privada para ayudar a los bomberos, permitiendo que continúe parcialmente el operativo mientras llegan refuerzos.

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Entretanto, compañías de bomberos de distintas ciudades siguen arribando a Itauguá para reforzar el combate al fuego. La preocupación aumenta entre comerciantes y pobladores, debido al riesgo de que el incendio alcance más locales del concurrido mercado municipal.

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