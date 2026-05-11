Ante el frío, SEN prepara instalación de varios albergues a nivel país

El albergue transitorio habilitado en la Costanera Sur de Asunción, como parte del plan de contingencia por las bajas temperaturas, ofrece alimentación, abrigo, higiene y un lugar seguro para pernoctar.

El coordinador de este espacio, Miguel Trinidad, explicó que el operativo comenzó para brindar protección a personas en situación de calle y ayudarlas a enfrentar las bajas temperaturas.

Según detalló, en el refugio cuentan con todas las condiciones necesarias para garantizar una atención integral. “Tienen todas las comodidades: cama calentita, desayuno, almuerzo y cena”, afirmó. Además, indicó que el lugar dispone de condiciones de salubridad e higiene para asegurar el aseo personal y una alimentación adecuada.

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Una madre indígena y su hija fueron asistidas

Entre las personas atendidas durante la noche se encontraba una madre junto con su hija, pertenecientes a comunidades indígenas, quienes fueron trasladadas por la SEN hasta el albergue. De acuerdo con Trinidad, ambas tenían previsto acudir al Hospital Pediátrico Acosta Ñu durante la mañana para una consulta médica.

En ese sentido, es importante recordar que quienes presentan problemas de salud son trasladados a distintos centros de salud, dependiendo de las necesidades. Muchos de los refugiados generalmente son derivados hasta el Hospital de Barrio Obrero.

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El coordinador explicó que actualmente cuentan con capacidad para albergar hasta 60 personas y agregó que algunas permanecen durante gran parte del día en el lugar, donde también reciben mate para afrontar el frío.

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SEN prepara más albergues por el frío

Por su parte, el ministro de la SEN, Arsenio Zárate, adelantó que esta semana iniciarán la instalación de un albergue más grande en inmediaciones de la sede de la Policía Urbana, en la Costanera Norte. Explicó que allí existe mayor espacio, visibilidad y accesibilidad para las personas que habitualmente recurren a estos refugios.

No obstante, aclaró que si la demanda lo requiere, mantendrán operativas las instalaciones actuales en la Costanera Sur. Además, anunció un trabajo coordinado con municipios y gobernaciones que cada año habilitan espacios similares en distintos puntos del país.

El ministro mencionó que se prevén albergues en departamentos y ciudades como Amambay, Concepción, Paraguarí, Caacupé, San Lorenzo y Mariano Roque Alonso. Asimismo, destacó que en Limpio existe una articulación con el sector privado para facilitar un espacio y apoyar el montaje del refugio temporal, en el marco de un programa de responsabilidad social.