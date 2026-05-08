Llegó el frío y la SEN habilitó un albergue transitorio para personas en situación de calle

Meteorología ya anunció las primeras temperaturas frías del año para este fin de semana, con mínimas en torno a los 7 °C en Asunción y ciudades aledañas. Ante ese anuncio, Roberto Rodríguez, director de Reducción de Riesgos de la SEN, anunció que desde hoy comenzarán los recorridos móviles para trasladar a personas vulnerables hasta el refugio temporal, donde recibirán asistencia integral.

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“Van a contar con desayuno, almuerzo y cena, además de un baño, camas y frazadas para pasar la noche en un espacio cálido”, detalló.

La ciudadanía puede reportar casos de personas en situación de calle al número 0986 111 001, habilitado las 24 horas para coordinar los traslados y la asistencia.

Se mudarán a la Costanera Norte

Actualmente, el albergue funciona en el predio de la Primera División de Infantería, con acceso por la avenida Colón hacia la Costanera Sur.

Rodríguez comentó además que la Municipalidad de Asunción debe designar nuevamente un espacio en la zona de la Costanera Norte para instalar una carpa de mayor capacidad, como se realiza cada año.

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“Cuando la Municipalidad asigne el lugar, nos mudamos”, enfatizó.

La institución trabaja coordinadamente con las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, el Ministerio de Salud, el Ministerio de la Niñez y Adolescencia y el Ministerio de la Juventud para asistir de manera integral a las personas afectadas por el frío.

Quienes requieran de asistencia médica serán trasladados hasta un hospital. También los menores de edad serán atendidos por el Ministerio de la Niñez para evaluar su situación.

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