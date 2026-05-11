Cierran paso sobre el puente Jejuí y exigen presencia de la ministra del MOPC

La medida de fuerza se desarrolla en medio de retrasos en pagos a constructoras, trabas administrativas, cuestionamientos sobre la calidad de los trabajos y problemas en la liberación de franjas de dominio.

Desde tempranas horas, los ciudadanos realizaron una asamblea popular en la zona del puente y resolvieron iniciar el bloqueo por tiempo indefinido.

Padres de familia decidieron no enviar a sus hijos a clases y salir a movilizarse, además convocaron a docentes y otros sectores sociales a sumarse a la protesta.

Los manifestantes sostienen que el mal estado de la vía afecta gravemente a las comunidades y denuncian que la empresa encargada del Lote 2 actualmente no está ejecutando trabajos.

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Exigen presencia de autoridades del MOPC

El ambiente se mantiene tenso entre automovilistas varados y manifestantes, mientras efectivos policiales intentan negociar para que el cierre sea intermitente.

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Sin embargo, los pobladores radicalizaron la postura y advierten que el bloqueo continuará hasta obtener respuestas concretas del MOPC, incluso exigen la presencia de la ministra de Obras Públicas en la zona.

Obras del Corredor Norte siguen con retrasos

El Corredor Norte, financiado por el Fondo de Convergencia Estructural del Mercosur (FOCEM), busca conectar los departamentos de San Pedro y Concepción, además de reducir distancias y fortalecer la economía regional.

No obstante, los plazos contractuales avanzan sin que las obras sean concluidas, generando crecientes cuestionamientos ciudadanos.

Denuncian crisis vial en San Pedro

Los manifestantes señalan que el departamento enfrenta una grave crisis vial, con rutas asfaltadas deterioradas y caminos rurales prácticamente intransitables, especialmente tras las lluvias.

A los problemas históricos se suman ahora obras inconclusas y cuestionadas, aumentando el malestar en las comunidades afectadas.

Retrasos en pagos

Entre los principales inconvenientes se registran la falta de liberación de franjas de dominio por parte del MOPC en sectores como Pavón Cue y Piri Pucú.

Además, constructoras denuncian retrasos en los pagos por parte del Gobierno, situación que afecta directamente el avance de las obras.

Cuestionan calidad de los trabajos

Losd pobladores también expresaron preocupación por el estado de algunos tramos ya intervenidos.

Denuncian que aparecen baches y deterioros pese a que las obras todavía no fueron oficialmente entregadas, lo que genera dudas sobre la calidad de ejecución.

<b>Los lotes y empresas responsables</b>

El proyecto conecta la ruta PY10, desde Villa del Rosario, pasando por San Pablo y el puente sobre el río Jejuí, hasta empalmar con la ruta PY11 en Cruce Yacaré Ñe’ẽ.

<b>Lote 1</b>

Está a cargo de la empresa Enrique Edgardo Díaz Benza Cano (EDB) y comprende el tramo Villa del Rosario – Volendam.

<b>Lote 2</b>

El tramo Volendam – San Pablo corresponde al Consorcio ICE, integrado por Construcciones Edivi S.A., Caldetec Ingeniería S.R.L. e Ilsung Construction CO. LTD – Sucursal Paraguay.

Este sector enfrenta actualmente paralización de trabajos e inconvenientes administrativos, mientras aguardan aprobación del BID para modificar la integración del consorcio.

<b>Lote 3</b>

El trayecto San Pablo – Cruce Yacaré Ñe’ẽ está bajo responsabilidad de Proel Ingeniería, representada por Augusto Ortellado Narváez.

Persisten dudas sobre la culminación del proyecto

Las demoras, reclamos ciudadanos y problemas administrativos mantienen en incertidumbre la conclusión del Corredor Norte.

Mientras tanto, comunidades del departamento de San Pedro continúan reclamando soluciones urgentes y respuestas concretas a las autoridades nacionales.