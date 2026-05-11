Condenan a 3 años de cárcel a Carlos Oleñik por estafa de casi G. 1.300 millones

El Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos integrado por Elsa García (presidenta), Matías Garcete y Adriana Planás condenó a los empresarios Carlos Andrés Oleñik Memmel, a 3 años de cárcel; y Martín Federico Varela, a 2 años con suspensión de la ejecución de pena, como coautores del hecho de estafa, según lo probado en el juicio oral por la fiscala Daisy Sánchez.

Por su parte el empresario César David Fernández Amarilla fue absuelto, ya que para el colegiado el Ministerio Público no demostró la culpabilidad del encausado en el hecho que fue objeto de juicio.

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Respecto a Fernández Amarilla el tribunal argumentó que, según la teoría fiscal, el acusado tenía el mismo dominio que Carlos Oleñik y Martín Varela, y que adrede no firmó el cheque que luego fue rechazado por falta de firma. No obstante, el colegiado resaltó que la fiscala Daisy Sánchez no presentó ningún elemento que pueda sostener dicha situación.

Oleñik Memmel afronta otro proceso penal en el caso conocido como “Pavo Real Py”, por presunto lavado de dinero proveniente del esquema de narcotráfico liderado por el capo narco brasileño Jarvis Chimenes Pavão.

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Estafa de G. 1.261 millones a financiera

La Fiscalía probó que Carlos Oleñik Memmel, siendo presidente de la firma Annuaki SA, suscribió con la firma FIC SA de Finanzas, en fecha 24 de abril de 2020, con domicilio en las calles Mcal. López entre O´Higgins y Andrade de la ciudad de Asunción, un contrato de crédito por la suma de G. 1.261.544.244, con una caución de tres cheques cargo Banco Río.

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Los referidos cheques, emitidos por Martín Federico Varela, uno de los representantes de la firma Agroforestal Las Quebradas SA, son los siguientes:

Cheque N° 645854 a la orden de Annuaki SA, de fecha 15 de mayo de 2021 por G. 100.000.000; Cheque N° 645855 a la orden de Annuaki Sa de fecha 25 de mayo de 2021 por G. 100.000.000 y Cheque N° 645856 a la orden de Annuaki SA de fecha 10 de junio de 2021 por G. 100.000.000.

Posteriormente, ante la morosidad del crédito se activó la garantía prestada, por lo que los tres cheques fueron presentados para su correspondiente depósito y efectivización en fecha 5 de mayo de 2021, siendo todos ellos rechazados por firma deficiente y cuenta cancelada.

Connivencia dolosa entre Carlos Oleñik y Martín Varela

De acuerdo con lo acreditado en el juicio oral Martín Varela, el librante del cheque, en connivencia dolosa con Oleñik Memmel, en total conocimiento de que para el cobro de los mismos debían contar con las dos firmas de los titulares de Las Quebradas SA procedió a estampar una sola firma, a los efectos de que sean rechazados al momento de su presentación, sabiendo el destino de los mismos y a qué efecto fueron librados.

La prestación de la garantía ha sido un requisito fundamental para el otorgamiento del crédito. Es decir, que Carlos Andrés Oleñik Memmel y Martín Federico Varela, ya al momento del acuerdo de la obtención del crédito han tenido la voluntad de incumplir con lo prometido, según lo demostrado en el juicio oral.

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Para el tribunal quedó probado que Oleñik Memmel y Varela actuaron de manera conjunta y premeditada, para obtener el crédito y evitar su reembolso, resultando en un beneficio económico que no les correspondía, a expensas y en perjuicio de la empresa FIC SA de Finanzas.