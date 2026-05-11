Coronel Oviedo: investigan muerte de niño de 6 años con aparente infección generalizada

Según los datos preliminares, los padres trasladaron al pequeño desde el distrito de Nueva Londres hasta el centro asistencial durante la madrugada. De acuerdo con los médicos, el niño tenía la mano derecha totalmente inmovilizada y presentaba una severa infección que, supuestamente, habría sido provocada por una espina clavada que terminó infectándose.

La directora del Hospital General de Coronel Oviedo, Lorena Campos, explicó que el menor fue asistido de forma inmediata por los profesionales de guardia. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, el niño falleció unas tres horas después de su ingreso.

La médica señaló además que el pequeño presentaba aparentes moretones en varias partes del cuerpo, situación que llamó la atención de los profesionales de salud y motivó la comunicación inmediata con la CODENI y la Fiscalía para investigar las circunstancias del hecho.

Campos añadió que la causa primaria de muerte sería una falla multiorgánica, aunque aclaró que la autopsia permitirá determinar con precisión qué ocurrió realmente con el niño. Indicó además que los médicos no encontraron rastros visibles de una espina en una de las manos del menor que pudieran explicar una infección generalizada tan severa.

La directora manifestó igualmente que hasta el momento no cuentan con el historial médico del pequeño y desconocen si previamente fue llevado a algún centro asistencial de Nueva Londres o si recibió tratamiento antes de ser derivado al Hospital General de Coronel Oviedo.

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Investigación a cargo del Ministerio Público

El caso quedó a cargo de la agente fiscal Natalia Chávez, quien dispuso que el cuerpo sea trasladado a Asunción para la realización de una autopsia. El resultado forense se conocería mañana, según indicaron.