Escobar: polémica política frena avance de futura Unidad de Salud Familiar

La controversia surgió tras el anuncio realizado el pasado 8 de abril por la ministra de Salud, María Teresa Barán, durante una reunión en la sede de la Gobernación de Paraguarí, donde participó el precandidato a la intendencia por el cartismo, Horacio Scapinni, y otros dirigentes partidarios de Escobar.

En la ocasión la ministra informó que con recursos de Itaipú se prevé mejorar la infraestructura sanitaria del departamento de Paraguarí, incluyendo el Hospital Regional y centros asistenciales de Sapucái y Escobar.

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Posteriormente, la gobernadora de Paraguarí, Norma Zárate de Monges, remitió una nota a la Junta Municipal solicitando la aprobación para la construcción de una USF Tipo A en el predio donde anteriormente funcionaba el Centro de Salud, actualmente clausurado, y señaló que la edificación estará a cargo del gobierno departamental. El documento fue presentado el 9 de abril al presidente de la Junta Municipal, Miguel Gómez, y derivó en la aprobación del proyecto mediante la Resolución N.º 04/2026, sancionada el pasado 17 de abril.

No dan participación a intendenta

La intendenta municipal, María Cristina Espínola (ANR-HC), cuestionó el procedimiento y afirmó que el Ejecutivo Municipal no participó de las gestiones relacionadas con la obra.

Dijo “no estoy ajena a la edificación, pero se debe saber dónde se va a construir, porque el predio clausurado, donde funcionaba el Centro de Salud, es municipal y nunca fue desafectado a favor del Ministerio de Salud”, manifestó.

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La jefa comunal sostuvo además que busca evitar que “por intereses políticos quieran construir cualquier cosa”. Agregó que no tiene acceso al plano y que solo se remitieron los cómputos métricos.

Asimismo, señaló que su intención es que Escobar cuente con una infraestructura sanitaria de mayor envergadura, que sea un hospital similar al de Sapucái, con atención permanente y varias especialidades médicas.

En ese sentido, explicó que solicitó oficialmente a la Junta Municipal una serie de documentos necesarios para avanzar con la aprobación de la resolución de la Junta Municipal. Entre los requisitos mencionó la copia autenticada del título del inmueble identificado con la Cuenta Corriente Catastral N.º 25-0011-05 y Matrícula J07/3261, supuestamente propiedad del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social; el plano de construcción de la futura USF; la identificación de los responsables de la ejecución; y el cómputo métrico actualizado con detalles de costos de la obra.

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Gobernación defiende proyecto

Por su parte, la gobernadora Norma Zárate de Monges (ANR-HC) rechazó que el proyecto esté siendo politizado y aseguró que responde a una necesidad real de la comunidad, teniendo en cuenta que actualmente el Centro de Salud funciona en precarias condiciones dentro de un tinglado municipal.

Indicó que en su momento ya fueron acercados a la Intendencia y a la Junta Municipal los planos y las exigencias requeridas para la construcción, y sostuvo que la obra beneficiará a toda la ciudadanía “sin distinción de banderías políticas”.

Asimismo, afirmó que el proyecto responde a estudios técnicos vinculados a la densidad poblacional y a las necesidades sanitarias de la zona, y que la categorización como USF Tipo A fue determinada por el Ministerio de Salud.

Según explicó, la inversión prevista supera los G. 1.100 millones y será financiada con recursos administrados por la Gobernación de Paraguarí.

Aseguró que el terreno pertenece al Ministerio de Salud y que, una vez obtenida la resolución de aprobación municipal, se continuará con el proceso legal para el llamado y adjudicación de la obra al mejor oferente.

Finalmente, señaló que el pedido de la intendenta para conocer más detalles del proyecto no fue presentado en la Gobernación y que aún no cuentan con toda la información, debido a que todavía no fue definida la empresa que estará a cargo de la construcción.