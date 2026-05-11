Plan de contingencia en IPS ante avería de equipos de hemodinamia: qué pasará con los pacientes

El presidente del Instituto de Previsión Social, Dr. Isaías Fretes, denunció la falta de planificación de gestiones anteriores y anunció convenios con Salud Pública, Clínicas y el sector privado para garantizar la atención de urgencias de los pacientes del área.

Señaló las acciones y alternativas que ya se encuentran en marcha para garantizar la atención de los asegurados.

“Es una situación inconcebible. Nunca debió ocurrir que estos equipos de hemodinamia lleguen al final de su vida útil sin que se hayan previsto sus cambios. Esto, a consecuencia de una falta de planificación”, señaló el doctor Fretes.

Seguidamente, apuntó que esto es producto de la irresponsabilidad por parte de administraciones anteriores.

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“Estamos en proceso de la compra de equipos nuevos, pero la enfermedad no espera. Entonces, estamos trabajando en alternativas que empiezan a trabajar desde hoy mismo”, mencionó.

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El titular de la entidad pidió la comprensión del asegurado de IPS, ya que esta situación obligará a una prolongación de la lista de espera de los estudios programados. “Los casos de urgencias serán atendidos normalmente”, garantizó.

Señaló que gracias al Ministerio de Salud y el Hospital de Clínicas, los asegurados podrán seguir atendiendo a los pacientes.

“De igual forma, estamos viendo un espacio en instituciones privadas, de cuyo costo se hará cargo la institución, para que en el menor tiempo posible regularicemos esta situación”, concluyó.