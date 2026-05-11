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11 de mayo de 2026 a la - 15:54

La Colmena celebrará 90 años de fundación e inmigración japones

La Colmena se prepara para celebrar con un desfile estudiantil sus 90 años de creación distrital.
La Colmena se prepara para celebrar con un desfile estudiantil sus 90 años de creación distrital.Emilce Ramírez

LA COLMENA, departamento de Paraguarí (corresponsal). La comunidad de La Colmena, reconocida como la “Capital de la fruta y la miel”, inició hoy oficialmente la “Semana del Patriotismo y de la Identidad Colmenense”. El municipio celebra los 215 años de la Independencia Nacional, el 90º aniversario de la llegada de los primeros inmigrantes japoneses al Paraguay y el aniversario de la fundación del distrito.

Por Emilce Ramírez

A través de la Resolución I.M. N.° 565/2026, el intendente municipal Sergio Galeano (ANR-HC) oficializó las celebraciones que se extenderán hasta el 15 de mayo. Asimismo, se estableció asueto local para el miércoles 13 de mayo, instando a la ciudadanía a participar activamente de la nutrida agenda cultural y civil.

Con la disposición se pretende fortalecer el sentido de pertenencia, valorar nuestra historia y rendir homenaje a las generaciones que, con trabajo y esfuerzo, hicieron posible el crecimiento y desarrollo de este municipio, explicó el intendente Sergio Galeano.

La Colmena celebrará 90 años de la inmigración japonesa en Paraguay.
En La Colmena celebrarán los 90 años de la inmigración japonesa en Paraguay.

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Historia y Tradición

El municipio fue fundado por Kunito Miyasaka y, por decreto N° 1036 del 30 de abril de 1936, se reconoció oficialmente como colonia La Colmena. La inmigración de las 11 familias, que integraban unas 80 personas, se realizó desde 1936 a 1941 y se asentaron en este municipio en unas 11.500 hectáreas, que había adquirido Miyasaka para los inmigrantes japoneses.

La Colmena se viste de gala para celebrar 90 años de fundación del municipio.
La Colmena se viste de gala para celebrar 90 años de fundación del municipio.

Aquel éxodo actualmente se traduce en una comunidad próspera que mantiene vivas sus raíces. Este municipio se encuentra a 132 km al sudeste de Asunción, consolidándose como un polo productivo y cultural de referencia en el departamento de Paraguarí.

Desfile y actividades

Para el evento central, se espera la participación de más de 3.000 estudiantes de diversos niveles educativos, además de representantes de entidades civiles y deportivas. El tradicional desfile estudiantil tendrá lugar sobre la emblemática calle 14 de Mayo.

La programación para esta semana incluye desde concursos de conocimiento hasta festivales artísticos. Además, el festival dedicado a las madres, el jueves tradicional desfile, jineteada y encuentro de confraternidad.

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La Colmena, cuna de la inmigración japonesa, prevé desarrollar diversas actividades culturales y artísticas.
La Colmena, cuna de la inmigración japonesa, prevé desarrollar diversas actividades culturales y artísticas.

Programa de actividades

  • Lunes 11: Concurso “El Saber” en el Polideportivo Municipal (19:00).
  • Martes 12: Concurso de disfraces de mascotas (19:00).
  • Miércoles 13 (Asueto): Misa en honor a la Virgen de Fátima (19:00), en la parroquia San Francisco de Asís, y Festival de las Madres (20:00), en el Polideportivo Municipal.
  • Jueves 14: Acto cultural en la Plaza Dr. Kunito Miyasaka (08:00), seguido del Gran Desfile Estudiantil (09:00) sobre la calle 14 de Mayo y jineteada (15:00), en el picadero de la familia Enciso.
  • Viernes 15: Almuerzo por el 90° aniversario de la inmigración en el Parque de la Salud (12:00) y corrida de toros (20:00).
  • Sábado 16: Encuentro de fútbol senior y la tradicional “Fiesta Maya” en el Polideportivo (21:00).