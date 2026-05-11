Rubio y Rita, los gatitos virales de Biggie: ¿qué pasó con ellos?

Durante los últimos meses, el gato conocido como “Rubio” se volvió famoso en redes sociales por interactuar con clientes de un local de Biggie, donde habitualmente se lo veía acercarse a las personas y guiarlas hacia la góndola de alimento para felinos. Además de él, otra gata identificada como “Rita” también era parte del entorno cotidiano del comercio. Ambos son alimentados y cuidados tanto por trabajadores como por clientes.

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Este fin de semana, una voluntaria que solía acercar alimento a los animales advirtió que ambos habían desaparecido. La situación generó preocupación entre activistas y personas que venían realizando seguimiento del caso.

Según versiones difundidas, los animales supuestamente habían sido entregados en adopción, pero no cesaron los pedidos de aclaración sobre las condiciones del traslado y su bienestar.

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Intervención de Defensa Animal

Tras el escándalo y la movilización de muchos activistas, la Dirección Nacional de Defensa, Salud y Bienestar Animal se hizo eco del caso y ayer, domingo, realizó una intervención. Aseguraron que se constató que los gatos fueron adoptados y se encontraban “en un hogar recibiendo cuidados necesarios”.

“Ambos atraviesan un proceso de adaptación a su nueva casa, permaneciendo temporalmente en un espacio separado mientras se acostumbran al entorno y son aceptados por los demás felinos del hogar. La institución continuará acompañando el caso y seguirá informando sobre los avances de su adaptación y bienestar”, dijo la Dirección.

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Animaleros lograron que vuelva

Sin embargo, apenas unas horas después, Defensa Animal publicó que ambos volvieron al Biggie. “Los gatitos Rubio y Rita ya regresaron hoy a su hogar, luego de la intervención realizada el domingo. Seguiremos acompañando y monitoreando la evolución del caso. Agradecemos a los activistas que se involucraron y formaron parte, acompañando todo este proceso”, indicaron.

Conocidos activistas manifestaron que “la presión social” hizo que ambos vuelvan al local comercial que hoy es su hogar. Contaron que lograron intermediar con los responsables del comercio y la “adoptante” los devolvió.

Hoy, después del susto y la incertidumbre, Rubio y Rita volvieron a su rincón conocido. Entre góndolas, heladeras y clientes que aprovechan para acariciarlos al paso, retoman su rutina, para tranquilidad de todos los que se encariñaron con ellos.