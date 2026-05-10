Incendio en Mercado de Itauguá: voluntarios luchan por salvar a animales afectados

El voraz incendio registrado este domingo en el Mercado Municipal de Itauguá dejó una escena de devastación. Varios comercios fueron prácticamente consumidos por las llamas; entre las pérdidas, también aparecen animales que resultaron afectados por el siniestro.

Según reportaron voluntarios que llegaron al lugar tras el siniestro, varios gatos tuvieron que ser rescatados de la zona. Algunos pertenecían a comerciantes del mercado y otros vivían en los alrededores del predio.

En medio del caos, grupos de rescatistas independientes y refugios comenzaron tareas de asistencia para alimentar, trasladar y brindar atención veterinaria a los animales sobrevivientes.

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Refugio pide ayuda para continuar

Uno de los que encabeza el operativo solidario es Matías Torres, del refugio Shelter Macarena, quien utilizó las redes sociales para solicitar donaciones y apoyo ciudadano.

“El caos en el mercado de Itauguá es horrible. Necesitamos paté para alimentos de gatos, balanceados y arena sanitaria”, publicó a través de Instagram.

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El voluntario explicó que la asistencia se realiza prácticamente a pulmón, con ayuda de otros rescatistas y veterinarios que se fueron sumando tras la emergencia.

“La asistencia lo estamos haciendo entre voluntarios y doctores que se están sumando. Todo aporte suma”, expresó.

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“Ya no podemos rescatar más”

Desde el refugio advirtieron además que la situación económica se volvió insostenible ante la cantidad de animales que requieren atención y rehabilitación.

“Tomamos varios animales que necesitaban ser rescatados de la calle. Muchos se encuentran en el refugio, pero hasta hoy siguen necesitando rehabilitación”, señalaron en otra publicación.

Incluso lamentaron que ya no cuentan con recursos suficientes para seguir respondiendo a nuevos casos.

“Es duro decir no, pero ya no podemos seguir. Ya no vamos a rescatar ni ayudar con lo más mínimo”, manifestaron.

La situación refleja nuevamente la precariedad con la que suelen operar los refugios y organizaciones de rescate animal, que en la mayoría de los casos dependen exclusivamente de donaciones y trabajo voluntario.

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Cómo colaborar

Las personas interesadas en colaborar con alimentos, insumos veterinarios o aportes económicos pueden comunicarse al número 0972 863 861 o a través de las redes sociales del refugio Shelter Macarena.

Los voluntarios indicaron que cualquier ayuda, incluso montos pequeños, puede contribuir a sostener la alimentación y tratamiento de los animales afectados por el incendio.