Vecinos de Trinidad exigen al Mades la revocación de licencia para gasolinera

Vecinos de los barrios Mburucuyá y Madame Lynch, conocidos como la zona de Trinidad, protagonizaron una protesta frente a la sede del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades).

El objetivo principal es lograr que las autoridades atiendan el reclamo de anular la licencia ambiental otorgada a la empresa Fuelpar para la instalación de una estación de servicio en la intersección de la avenida Santísima Trinidad y Cirilo Gill.

La abogada de los vecinos, la Dra. Emilia Yugovich, explicó que la movilización busca que alguna de las autoridades les reciba. “Tenemos un pedido que es la revocación de la licencia ambiental que el Mades le otorgó a Fuelpar”.

La profesional enfatizó que este reclamo no es una postura arbitraria: “Ellos (vecinos) desde hace un año están con esto. No porque sea un capricho, sino que es un barrio residencial, que ya viene siendo mutilada en sus espacios verdes, por la tala de árboles”.

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Irregularidades en el estudio técnico

Uno de los puntos más críticos señalados por los manifestantes es la falta de rigor e inconsistencias en el Estudio de Impacto Ambiental que sirvió de base para la habilitación.

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“Hay como confusión de dónde se va a construir esta estación de servicio. En un momento describe un entorno que parece un lugar rural y en otro momento dice que es un lugar urbanizado con todos los servicios. También habla de disposición final en Capiatá y también una omisión muy importante, no se declaró la etapa constructiva”, detalló la abogada.

Un conflicto con varios frentes

A pesar de que la Municipalidad de Asunción revocó el permiso de obra tras detectar que Fuelpar no era beneficiaria de la medida cautelar que permite construir estaciones a menos de 1.000 metros de distancia, la empresa procedió al derribo de árboles el pasado 3 de enero.

“Esto tiene varios frentes: la Municipalidad, el Mades y también hay un frente en la Fiscalía Ambiental. La cuestión es ir a todos los frentes, ir hasta el final porque en cualquier momento se puede volver a perder un espacio verde enorme que es un pulmón del barrio y de la ciudad”, concluyó la abogada.

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Un año de silencio administrativo

Por su parte, Jorge Paredes, uno de los vecinos organizados, lamentó la desatención del Ministerio: “Mañana se cumple un año de nuestra primera denuncia en el Ministerio del Ambiente, donde no nos dan ninguna respuesta hasta hoy día”.

Paredes advirtió sobre la saturación de expendios de combustible en la zona, señalando que ya existen “más de cinco estaciones de servicio a menos de 1.000 metros en el área”.

“Tenemos miedo de que en cualquier momento amanezca un tanque con 30.000 litros de combustible de vuelta al lado de nuestras casas”, finalizó.