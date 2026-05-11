Video: bomberos rescatan una boa constrictora de adentro de una camioneta

En el cuartel del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Concepción (CBVC), se recibió el pedido de ayuda para poder rescatar a una serpiente que se encontraba dentro de un vehículo, que a su vez estaba estacionado en un taller mecánico. El personal fue hasta el lugar, ubicado en el centro de la capital departamental, y logró el rescate de la boa constrictora.

Mediante un video publicado en la fanpage del CBVC, se pudo ver que la serpiente estaba escondida en la zona del motor de una camioneta. Luego de ser retirada del vehículo, los bomberos realizaron la medición de la boa, que tenía una longitud de 1 metro con 50 centímetros.

Lea más: Aumentan casos de apariciones de serpientes en distintos barrios de Concepción

En la publicación de los voluntarios se menciona que: “tras el procedimiento correspondiente, la serpiente fue retirada del lugar para su posterior liberación en una zona segura y adecuada para su hábitat natural”.