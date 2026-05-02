San Lorenzo: critican al intendente Felipe Salomón por cena de gala por el Día del Maestro

La indignación de los internautas surgió luego de que el intendente Felipe Salomón (ANR-HC) de la ciudad de San Lorenzo, quien busca su reelección, compartiera en sus redes sociales imágenes del festejo realizado el pasado jueves a los docentes en una conocida casa de eventos. En uno de los videos que compartió, el intendente expone que fueron 1.000 los maestros participantes del evento social.

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El intendente aprovechó la ocasión y pidió a los presentes su voto de confianza.

“Nosotros queremos pedirles que nos den la oportunidad, queremos seguir trabajando por nuestra ciudad. Queremos seguir fortaleciendo la educación en las diferentes escuelas y colegios”, fue parte del discurso del intendente.

Este hecho causó críticas en las diferentes comunidades educativas, principalmente por parte de los padres de estudiantes.

“El intendente tiene dinero para despilfarrar en farra, mientras en la Escuela Tomasa de Ferreira de Mesa los padres están vendiendo polladas a G. 20.000 a 700 alumnos, con el fin de cambiar el sistema eléctrico de la institución. Lo que se recaudará, ni siquiera es la mitad de lo que habrá gastado en la fiesta”, criticó una madre de la institución.

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Las imágenes de la fiesta quedaron expuestas en la página personal del intendente Salomón. En ellas se puede observar a centenares de directivos y docentes participar de la actividad.

Entre los docentes estuvo la encargada de despacho del turno mañana de la Escuela Sra. Carolina Romero, Graciela Riveros, quien —según rumores— pretende su nombramiento como directora de la institución sin haber concursado.

La Escuela Sra. Carolina Romero, está ubicada en el barrio Villa Industrial de San Lorenzo y, hasta la fecha, sigue ser techada. Algunos padres, en forma de burla, preguntaron: “¿La directora fue a gestionar el avance de la obra o a rendir pleitesía como hurrera? Seguro para pedir que se le nombre directora”.

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También hubo críticas sobre el lento avance de las obras que se ejecutan en el microcentro de San Lorenzo, principalmente en torno a la Catedral de la ciudad, además de en la plaza Cerro Corá, y la renovación de veredas en varias manzanas del microncentro.