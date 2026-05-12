Concepción: piden nuevo alcantarillado sanitario y mejoras en la red de agua potable

Un grupo de pobladores de la capital del primer departamento presentó a la Junta Municipal sus reclamos en cuanto a saneamiento ambiental en el distrito. Indicaron que están cansados del mal servicio que presta la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap) en Concepción.

Los principales puntos que inquietan a los moradores son el colapso del sistema de desagüe cloacal y la falta de agua en algunos barrios.

Francisco Huerta, uno de los lugareños, recordó que las obras del alcantarillado sanitario o sistema de tratamiento cloacal fueron realizadas a finales de los años 80 en el centro de la ciudad y en el barrio Itacurubí.

Lea más: Concepción: tras reclamos, la Essap inicia mejoras del alcantarillado sanitario

“Se utilizaron caños de barro, son 5.000 usuarios quienes se conectaron. Esos caños de barro en subsuelo seco tienen una vida útil de 20 años. Con las pérdidas que se tienen, el suelo está mojado, eso reduce su vida útil en 10 años”, explicó Huerta.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Prácticamente hace 26 años que eso ya se derritió todo; es imposible solucionar limpiando nada más y cambiando por pedazos. Se tiene que hacer un nuevo alcantarillado cloacal, este problema se va a solucionar con una intervención del Gobierno nacional”, expresó.

“Estamos ante un colapso, es un delito ambiental y la Fiscalía ya debe actuar”, finalizó.

Mejor distribución de agua

Francisco Huerta se refirió al servicio de agua potable que brinda la Essap en Concepción. Existen muchos hogares donde el agua llega con muy poca presión e incluso en algunas casas, por horas, no sale agua de las cañerías.

“Tenemos que cambiar toda la cañería de la ciudad y poner cañería para alta presión o construir un nuevo tanque”, afirmó.