Consumo de sal: instan a reducir el sodio para proteger el corazón

El consumo excesivo de sal es identificado como el principal factor de riesgo para la hipertensión, la cual es, a su vez, la causa primordial de accidentes cerebrovasculares y enfermedades cardíacas.

Según datos del 2022, los últimos oficiales, en Paraguay se consume 13,7 gramos de sal al día, más del doble de la ingesta maxima recomendada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que es de 5 gramos al día.

Ante este escenario, la autoridad sanitaria recuerda la importancia de adoptar hábitos alimentarios saludables para prevenir enfermedades crónicas no transmisibles.

De acuerdo con la OMS, la reducción del consumo de sal a menos de 5 gramos diarios es una de las medidas de salud pública más efectivas y seguras.

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Consumo de sal en Paraguay

En Paraguay, el Programa Nacional de Control y Prevención de los Desórdenes por Deficiencia de Yodo (DDY) supervisa que la sal disponible en el mercado cuente con los niveles adecuados de yodo, garantizando que sea apta para el consumo humano.

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Guía práctica para reducir la sal en el hogar

Para facilitar la transición hacia una dieta baja en sodio, el INAN ha compartido una serie de recomendaciones prácticas destinadas a las familias paraguayas:

Evitar el uso del salero directamente en la mesa.

Mejorar el sabor de las comidas utilizando limón o especias naturales en lugar de añadir más sal.

Priorizar el consumo de alimentos frescos , ya que contienen naturalmente menos sodio que los productos ultraprocesados y embutidos.

Disminuir el consumo de productos procesados como papas fritas, galletitas saladas, caldos en cubo, sopas instantáneas, gaseosas y cereales en caja.

En el caso de consumir alimentos conservados en agua y sal (como carnes secas o pescados enlatados), se recomienda lavarlos previamente con agua caliente para eliminar el exceso de sodio.

Leer el etiquetado nutricional de los productos envasados para elegir siempre la opción con menor contenido de sal o sodio.

Esta iniciativa se alinea con la recomendación número 8 de las Guías Alimentarias del Paraguay, que insta a la población a utilizar la sal con moderación y verificar siempre que sea la adecuada para la salud.

Con estos ajustes cotidianos, se busca no solo reducir las estadísticas de enfermedades cardiovasculares, sino también mejorar la calidad de vida de toda la población, sostienen desde la cartera sanitaria.