Encarnación: avenida costanera permanecerá cerrada el jueves durante el desfile cívico-militar

Más de 60 instituciones participan cada año del desfile cívico-militar por el aniversario de la independencia de nuestro país, desarrollado en la ciudad de Encarnación, capital del departamento de Itapúa. En el marco de la organización del evento, que se desarrollará el jueves 14 de mayo, la Municipalidad informó sobre el cierre de importantes arterias de la ciudad, donde estará restringida la circulación vehicular.

La medida responde a la gran cantidad de estudiantes que estará preparándose para su pasada por el Centro Cívico Municipal “Mario y Betty Pérez”, conocido popularmente como el sambódromo de la ciudad.

Las celebraciones iniciarán con un acto oficial a las 07:00, para posteriormente continuar con el desfile de las autoridades locales e instituciones de servicio, y cerrar con las instituciones educativas.

Participarán 48 instituciones educativas, seis dependencias municipales y 14 instituciones de servicios. Se estima que el desfile movilizará a más de 18.000 estudiantes de la ciudad de Encarnación.

Este año, la conmemoración trae consigo un fin de semana largo que se extiende hasta el domingo, por lo que se espera una gran afluencia de visitantes en la ciudad. En ese sentido, la comuna informa sobre la inhabilitación de estas calles que conectan el microcentro con la costanera de la ciudad.

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Calles clausuradas

La avenida República del Paraguay, desde la ruta PY01 hasta la avenida Rodríguez de Francia, permanecerá cerrada durante el evento. La Policía Municipal de Tránsito desplegará un operativo para el cierre de los accesos a esta avenida, que bordea la ciudad.

Las calles de conexión que permanecerán inhabilitadas serán: Ángel Samudio, avenida Caballero, Villarrica, Tomás Romero Pereira y 14 de Mayo; todas ellas hasta la avenida José Gaspar Rodríguez de Francia.

El evento suele extenderse hasta horas de la tarde, por lo que es probable que la clausura de estas arterias viales permanezca hasta por lo menos las 15:00. Esto se debe a que los estudiantes realizan la formación sobre las calles de la ciudad, hasta completar el recorrido por los 400 metros del Centro Cívico.