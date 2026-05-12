Llegar tarde o pagar Bolt: la difícil elección de los pasajeros por falta de buses

En hora pico esta mañana -poco después de las 7:00– se observaba un gran número de pasajeros aún esperando por sus buses sobre la Ruta Transchaco, en la ciudad de Mariano Roque Alonso, vecina de la capital.
Conversando con ABC Color, varios de estos pasajeros coincidieron en señalar que los buses de algunas líneas siguen llegando con muy poca frecuencia y llenos en exceso.
Obligados a recurrir a plataformas
Ante esa situación, muchos comentaron que se ven obligados a resignarse a llegar tarde a sus trabajos y sufrir descuentos de parte de sus empleadores o a recurrir a plataformas privadas de transporte como Bolt y aceptar el gasto adicional que eso conlleva.
Lea más: Reforma del transporte público: ¿qué son las unidades funcionales que se licitarán?
Los pasajeros reportaron tiempos de espera de hasta media hora en paradas.
“Necesitamos que haya más buses”, dijo una mujer a ABC y señaló que muchos de los que circulan actualmente no están en buenas condiciones.