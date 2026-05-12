MigraMóvil 2026: nuevo calendario de atención en Ciudad del Este y Pedro Juan Caballero

La DNM dio a conocer el calendario de las próximas jornadas del programa MigraMóvil para los meses de mayo, junio y julio de 2026.

Con este proyecto, buscan regular y descentralizar los servicios migratorios de ciudadanos extranjeros en zonas fronterizas con alta afluencia de inmigrantes.

Las jornadas se llevarán a cabo en las siguientes ciudades y fechas:

Ciudad del Este (Alto Paraná): Del 18 al 22 de mayo y del 29 de junio al 3 de julio , en el Centro Cultural Mangoré.

Pedro Juan Caballero (Amambay): Del 1 al 5 de junio, en la sede de la Gobernación de Amambay.

El horario de atención para la recepción de trámites será de 08:00 a 16:00.

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Migramóvil implementa agendamiento por turnos

Debido a la alta demanda registrada en ediciones anteriores, la institución implementa un nuevo sistema de turnos diarios para garantizar orden y agilidad.

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Se otorgan 250 números por día, los cuales se entregarán exclusivamente de forma presencial media hora antes del inicio de la atención del día agendado en el calendario, en cada una de las ciudades.

Advierten que los números son intransferibles, además de que tienen validez solo para el mismo día y se entregan un número por cada trámite a realizar.

Recomiendan a los interesados acudir con toda la documentación necesaria previamente preparada.

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Trámites disponibles y servicios integrados en el MigraMóvil

Los extranjeros pueden gestionar diversos documentos, entre los que se incluyen:

Residencia Temporal.

Prórroga de Residencia Temporal .

Residencia Permanente.

Reposición de Carnet de Residencia Temporaria .

Reposición de Carnet de Residencia Permanente .

Renovación de Carnet Permanente .

Certificado de Radicación .

Prórroga de Permanencia .

Residencia Espontánea u Ocasional.

Cancelación de solicitudes de residencia (a pedido del interesado).

Cancelación de residencia temporaria y permanente (con procesamiento a finiquitar en la Oficina Central).

Constancia de Movimiento Migratorio (procesamiento a finiquitar en la Oficina Central).

También los interesados contarán con la opción de gestionar en el mismo prediolos dos tipos deCertificados de Antecedentes para Extranjerosexpedidos por la Policía Nacional, a través de sus Departamentos de Informática e Interpol, que son requeridos para trámites migratorios de residencia a partir de los 14 años de edad.

Aclaran que para la obtención de estos certificados se deberán presentar los requisitos documentales y abonar los aranceles propios de estos trámites, que son totalmente independientes a los requisitos y aranceles solicitados por Migraciones para el trámite de residencia u otros documentos de carácter migratorio. Asimismo, los certificados expedidos por el Departamento de Interpol no son entregados en el día, mientras que los certificados emitidos por el Departamento de Informática cuentan con expedición inmediata.

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Celeridad de documentos

Una de las ventajas que destacan de la modalidad regular del MigraMóvil es la celeridad en la entrega de carnets.

Aquellas personas cuyos trámites de residencia sean aprobados y hayan sido ingresados durante los tres primeros días de la actividad, podrán retirar sus documentos el sábado de esa misma semana, de 08:00 a 09:00. Para el resto de los casos, la entrega se realizará en un plazo máximo de 15 días en las oficinas regionales.

Por último, rememoran que para quienes quieran obtener más información sobre aranceles y requisitos específicos, la Dirección Nacional de Migraciones insta a consultar su sitio web oficial o comunicarse a través de sus redes sociales y el Contact Center (021 4112000).