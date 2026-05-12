Peligros del atragantamiento: ¿Cuándo no se debe aplicar la maniobra de Heimlich?

El atragantamiento por “cuerpos extraños”, que incluyen desde espinas de pescado, huesos o hasta objetos como monedas, es un accidente frecuente que puede derivar en dos escenarios distintos: la afectación de la vía aérea o la de la vía digestiva, según explicó el gastroenterólogo Elías Morán González.

Al respecto, detalló que cuando el objeto obstruye la tráquea, se trata de una emergencia inmediata ya que se compromete la oxigenación, manifestándose con tos, dificultad para respirar y cambios en la coloración de la piel.

En el otro caso, si el objeto ingresa al esófago, se genera un cuadro de “desesperación” en el paciente caracterizado por dolor intenso, salivación y gran dificultad para tragar. Pese a que este escenario de “más tiempo” para actuar, tampoco se puede ignorar la atención médica.

“Puede ser letal sí está mucho tiempo; en 3 a 4 días esa espina puede atravesar las estructuras de las paredes del esófago. Se puede dar una infección o si esa espina avanza del estómago al intestino, se pueden producir perforaciones intestinales”, aseguró.

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Qué hacer y qué no hacer ante atragantamientos

En caso de un atragantamiento, el doctor enfatiza que el tiempo de reacción es fundamental para evitar complicaciones mayores o incluso la pérdida de una vida, por lo que la atención médica será necesaria en un centro especializado o el más cercano ante una urgencia.

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En el caso de tragar un cuerpo extraño, el especialista sostiene que no es recomendable las “prácticas populares” de consumir alimentos sólidos como pan, batata o mandioca para intentar “empujar” el objeto, ya que estos métodos son peligrosos al poder facilitar que el objeto perfore el tracto digestivo.

En lo que refiere a la maniobra de Heimlich reiteró que esta es efectiva para alimentos grandes que bloquean la respiración, pero no debe aplicarse y tampoco funciona para objetos minúsculos como espinas de pescado porque estos requieren una intervención médica con un equipo especializado especializado como pinzas utilizadas en endoscopías.

Finalmente, reiteró que ya sea para evitar el atragantamiento o el consumo accidental de cuerpos extraños, la prevención es clave y esta se puede lograr evitando los “malos hábitos” al comer, ya sean comer muy rápido, no masticar adecuadamente o hablar y reírse mientras se ingieren alimentos.

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