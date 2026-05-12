Qué hacer si se te queda una espina de pescado en la garganta

Por qué las espinas se quedan atoradas más a menudo de lo que creemos

La mayoría de las espinas que molestan se enganchan en zonas accesibles de la garganta: amígdalas, base de la lengua o paredes de la faringe. Otras avanzan hacia el esófago, donde ya no es “un fastidio”, sino un problema potencial.

Suele pasar por combinaciones muy cotidianas: comer apurado, hablar o reírse mientras se mastica, tragar sin masticar bien, pescados con espinas finas, filetes mal despinados, poca luz en la mesa, o porque el paladar está distraído por alcohol o cansancio.

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En niños y en personas mayores —y en quienes usan prótesis dentales— puede haber menos sensibilidad o peor masticación.

Qué hacer en casa si la molestia es leve

Si respirás bien y podés tragar saliva, lo primero es parar y evaluar: muchas veces no es una espina clavada, sino una raspadura que deja la sensación de “algo ahí”.

Un plan prudente y útil:

Tosé con suavidad un par de veces y tragá saliva: a veces se despega sola. Tomá agua a sorbos, no a tragos grandes. Probá con alimentos blandos y húmedos: yogur, puré, banana o miga humedecida. La idea no es “empujar”, sino favorecer que lo que esté apenas enganchado se deslice. Si alguien puede ayudarte y hay buena luz, mirá en la boca: si la espina está claramente visible y superficial, podría retirarse con una pinza limpia solo si sale fácil y sin forzar. Si no sale al primer intento, hay que detenerse.

En general, si era una irritación, mejora en minutos u horas.

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Trucos famosos que pueden empeorar el problema

Algunos métodos caseros aumentan el riesgo:

Tragar pan duro , arroz seco o bocados grandes: puede empujar la espina más profundo o raspar más.

Meter los dedos a ciegas o rascar con objetos: lastima la mucosa y complica la extracción.

Inducir el vómito : eleva el riesgo de lesión y aspiración.

“Desinfectar” con alcohol fuerte: no resuelve el problema y puede irritar.

Cuándo ir a un centro médico

Es momento de ir a urgencias si aparece cualquiera de estas señales:

Dificultad para respirar , silbidos, ahogo o cambios en la voz.

Imposibilidad para tragar , babeo o dolor intenso al tragar.

Sangre , dolor que aumenta o sensación punzante persistente.

Molestia que no mejora en 2 a 4 horas o que dura toda la noche.

Fiebre , malestar marcado o hinchazón del cuello.

Sospecha de que la espina quedó en el esófago.

Niños, personas mayores frágiles o pacientes con defensas bajas.

En el centro médico suelen retirar la espina con instrumental y buena luz, y en casos más profundos con endoscopia. Lo importante es evitar que una espina pequeña termine convirtiéndose en una lesión más seria.