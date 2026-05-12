Estilo de vida
12 de mayo de 2026 a la - 08:51

Qué hacer si se te queda una espina de pescado en la garganta

Concepto de atragantamiento.
Concepto de atragantamiento.Thanakorn Piadaeng

Si una espina de pescado “se queda” en la garganta, antes de probar trucos peligrosos, hay pasos caseros que pueden ayudar y señales claras para ir a urgencias sin perder tiempo.

Por ABC Color

Por qué las espinas se quedan atoradas más a menudo de lo que creemos

La mayoría de las espinas que molestan se enganchan en zonas accesibles de la garganta: amígdalas, base de la lengua o paredes de la faringe. Otras avanzan hacia el esófago, donde ya no es “un fastidio”, sino un problema potencial.

Qué hacer si me atraganto con una espina de pescado.
Qué hacer si me atraganto con una espina de pescado.

Suele pasar por combinaciones muy cotidianas: comer apurado, hablar o reírse mientras se mastica, tragar sin masticar bien, pescados con espinas finas, filetes mal despinados, poca luz en la mesa, o porque el paladar está distraído por alcohol o cansancio.

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En niños y en personas mayores —y en quienes usan prótesis dentales— puede haber menos sensibilidad o peor masticación.

Qué hacer en casa si la molestia es leve

Si respirás bien y podés tragar saliva, lo primero es parar y evaluar: muchas veces no es una espina clavada, sino una raspadura que deja la sensación de “algo ahí”.

Un plan prudente y útil:

  1. Tosé con suavidad un par de veces y tragá saliva: a veces se despega sola.
  2. Tomá agua a sorbos, no a tragos grandes.
  3. Probá con alimentos blandos y húmedos: yogur, puré, banana o miga humedecida. La idea no es “empujar”, sino favorecer que lo que esté apenas enganchado se deslice.
  4. Si alguien puede ayudarte y hay buena luz, mirá en la boca: si la espina está claramente visible y superficial, podría retirarse con una pinza limpia solo si sale fácil y sin forzar. Si no sale al primer intento, hay que detenerse.

En general, si era una irritación, mejora en minutos u horas.

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Trucos famosos que pueden empeorar el problema

Algunos métodos caseros aumentan el riesgo:

  • Tragar pan duro, arroz seco o bocados grandes: puede empujar la espina más profundo o raspar más.
  • Meter los dedos a ciegas o rascar con objetos: lastima la mucosa y complica la extracción.
  • Inducir el vómito: eleva el riesgo de lesión y aspiración.
  • “Desinfectar” con alcohol fuerte: no resuelve el problema y puede irritar.

Cuándo ir a un centro médico

Es momento de ir a urgencias si aparece cualquiera de estas señales:

  • Dificultad para respirar, silbidos, ahogo o cambios en la voz.
  • Imposibilidad para tragar, babeo o dolor intenso al tragar.
  • Sangre, dolor que aumenta o sensación punzante persistente.
  • Molestia que no mejora en 2 a 4 horas o que dura toda la noche.
  • Fiebre, malestar marcado o hinchazón del cuello.
  • Sospecha de que la espina quedó en el esófago.
  • Niños, personas mayores frágiles o pacientes con defensas bajas.

En el centro médico suelen retirar la espina con instrumental y buena luz, y en casos más profundos con endoscopia. Lo importante es evitar que una espina pequeña termine convirtiéndose en una lesión más seria.