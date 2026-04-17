Asalto en Ypané: delincuentes conocían completamente el local, según víctima

Un grupo de al menos ocho delincuentes armados asaltaron este viernes un “autoservice”, ubicado en la compañía Thompson de Ypané.

Imágenes de circuito cerrado muestran a al menos cuatro hombres ingresando al sitio con armas largas y chalecos con la inscripción de “Policía”, mientras otros integrantes de la banda permanecían en el exterior, de acuerdo con datos de la Policía Nacional.

Lidia Mendoza, víctima del hecho y hermana del dueño del local, relató que los asaltantes actuaron con un objetivo claro: encontrar al propietario del negocio.

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Delincuentes buscaban directamente al propietario

Según explicó, el comerciante no se encontraba en el lugar en ese momento, ya que había salido a buscar mercaderías. Sin embargo, los delincuentes lo mencionaban constantemente durante el asalto.

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Incluso, al no hallar el dinero que esperaban, habrían señalado que lo buscarían fuera del local, lo que refuerza la hipótesis de que manejaban información previa sobre sus movimientos.

Sospechas de inteligencia previa

La mujer aseguró que los autores del atraco conocían en detalle la estructura del local y la dinámica familiar, lo que genera sospechas sobre una posible filtración de datos.

“Conocían los movimientos de mi hermano y cada parte del local: hasta la pieza de mi hermano y mi sobrina, así como el exbaño donde encerraron a mi cuñada y las criaturas”, dijo.

Asimismo, comentó que el día anterior al asalto ya se habían registrado movimientos sospechosos, cuando el vehículo de los delincuentes pasó en dos ocasiones frente al local a gran velocidad.

Antecedente de robo millonario

De acuerdo con el relato familiar, los delincuentes se alzaron con aproximadamente G. 10 millones en efectivo.

No obstante, no se trata del primer hecho que afecta al mismo comercio. El local ya había sido asaltado y en dicha ocasión se llevaron alrededor de G. 60 millones.

Tras este nuevo golpe, la familia lamentó la inseguridad constante de la que son víctimas. “Mi hermano a raíz del primer asalto ya cambió todo, puso cámaras y contrató más seguridad, pero igual...”, dijo.

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Momentos de tensión durante el asalto

El atraco se produjo en presencia de niños, lo que agravó la situación y generó temor entre los ocupantes del lugar, según reveló Mendoza. Acotó que los delincuentes mantuvieron bajo amenaza a los presentes, aunque no efectuaron disparos.

Parte de la familia fue encerrada en una de las dependencias mientras se concretaba el robo, tras lo cual los autores huyeron con dirección al centro de Ypané.