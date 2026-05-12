Planificación familiar: servicio gratuito y accesible a nivel país

El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS) ofrece el servicio de planificación familiar, que según detalló la doctora Mónica Durand, es el método por el cual “se le ofrece planificar a una pareja” la cantidad de hijos que quiera tener al igual que la posibilidad de “espaciar” los embarazos.

Sobre la disponibilidad a nivel país, la jefa de Planificación sostuvo que una persona puede acceder al servicio “desde hospital más grande hasta la última Unidad de Salud de la Familia del Chaco”, por lo que confirmó su disponibilidad a nivel país.

Asimismo, dijo que el acceso a una consulta es a demanda, por lo que una pareja puede acercarse a cualquiera de las dependencias de Salud Pública para ser recibidos por profesionales, ya sean licenciados en obstetricia o ginecólogos.

“El acceso es totalmente gratuito y a libre demanda; cualquier persona puede acercarse a la admisión de un centro de salud, solicitar la consulta y ser atendida", señaló.

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La importancia de la consejería técnica

Un punto que destacó la doctora es que más allá de la entrega de métodos anticonceptivos, el servicio también se concentra en la orientación brindada por profesionales capacitados.

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“Es muy importante que acudan a un consultorio donde profesionales capacitados expliquen el mecanismo de acción, los efectos esperados y la duración de cada método basándose en criterios médicos de elegibilidad”, detalló.

Como parte de su idea, reiteró que este proceso asegura que cada mujer o pareja elija la opción que mejor se adapte a su salud y estilo de vida, algo que sería diferente a los métodos anticonceptivos que se podrían conseguir en una farmacia.

Otro de los objetivos de la planificación familiar es disminuir la mortalidad materna, fetal y neonatal, además de reducir el riesgo de las las infecciones de transmisión sexual.

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Planificación familiar y los métodos anticonceptivos

En lo que refiere a las opciones de anticonceptivos ofrecidos por el Estado, estas son variadas, aunque a nivel general se distribuye de la siguiente manera:

Adolescentes (15 a 19 años): el implante subdérmico es altamente efectivo y muy solicitado por este grupo. Su duración puede ser de 3 o 5 años.

Mujeres en edad adulta: se utilizan frecuentemente anticonceptivos orales combinados e inyectables.

Doble protección: el uso del preservativo se promueve no solo como anticonceptivo, sino como también como una vía para prevenir las ITS.

“El método mas apropiado debe ser una que reúna las siguientes características: que brinde protección y seguridad según se necesite. De fácil uso y que no afecte la salud o genere complicaciones”, menciona una publicación del Ministerio de Salud sobre la Planificación familiar.

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