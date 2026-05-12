Reclaman reparación urgente de camino rural en San Ignacio

La representante del asentamiento Monseñor Ramón Pastor Bogarín Argaña, del distrito de San Ignacio, Misiones, María Nemesia Ramírez, urgió a las autoridades municipales y departamentales que atiendan los reclamos de la reparación del camino de unos 15 kilómetros. Se encuentra muy deteriorado y dificulta el desenvolvimiento de la comunidad, según explicó.

“Desde hace mucho tiempo venimos gestionando ante las autoridades, ya sean municipales o departamentales, para que se realice la reparación de nuestro camino de unos 15 kilómetros, que está en mal estado. Esta situación se agrava notablemente en época de lluvias, pero hasta la fecha no hemos recibido respuesta”, indicó Ramírez.

La dirigente señaló que, ante la inacción de las autoridades, los pobladores intentaron, por iniciativa propia, realizar las reparaciones, pero esto no fue posible. Explicó que se requiere maquinaria pesada para llevar a cabo un trabajo adecuado.

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Se trata de una zona de suelo arcilloso y de esteral, por lo que es necesario realizar el acarreo de ripios o la ejecución de un empedrado para lograr una solución definitiva.

“Diariamente, unas 100 personas, entre niños y adolescentes, utilizan este camino para desplazarse hacia la escuela y los centros educativos. Después de cada lluvia, circular por la zona se vuelve muy peligroso, ya que el terreno se hace extremadamente resbaladizo y existe riesgo de que vuelquen los vehículos que transportan a nuestros hijos. Por eso insistimos en que nos presten la atención que merecemos”, expresó Ramírez.

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La dirigente criticó a las autoridades políticas, que durante las campañas electorales se acercan a la población a pedir el voto prometiendo solucionar estos problemas, pero una vez finalizada la etapa electoral, dejan de lado estas promesas.

Al final, la ciudadanía debe hacer frente a los inconvenientes que genera el mal estado de las vías en sus comunidades, lamentó María Nemesia Ramírez.