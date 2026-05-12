Seis personas buscaron refugio en albergue habilitado por la SEN

La Secretaría de Emergencia Nacional habilitó desde el pasado 8 de mayo un albergue transitorio destinado a personas en situación de calle, en el marco del Operativo Jaho’i 2026, impulsado para asistir a sectores vulnerables durante los días de intenso frío.

El refugio funciona en el predio de la Primera División de Infantería, con acceso por la avenida Colón hacia la Costanera Sur.

Este lunes, seis personas —todas de sexo masculino— acudieron al sitio para resguardarse de las bajas temperaturas, según confirmó Carlos Cabrera, coordinador de turno del albergue.

“El albergue está las 24 horas del día”, explicó el funcionario, quien señaló que el operativo comenzó oficialmente el viernes.

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Trabajo coordinado con varias instituciones

La SEN indicó que el operativo se desarrolla en conjunto con las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, el Ministerio de Salud, el Ministerio de la Niñez y Adolescencia y el Ministerio de la Juventud.

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Según Cabrera, las asistencias se activan tanto por recorridos realizados por brigadas como por denuncias ciudadanas recepcionadas vía telefónica o a través del sistema 911.

Explicó además que las personas encontradas en la vía pública no son obligadas a trasladarse hasta el refugio.

“Se le pregunta al ciudadano si quiere venir al albergue. En caso de que no quiera venir, se le entrega un colchón y una frazada”, detalló.

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Alimentación, higiene y atención médica

Las personas que aceptan ingresar al albergue reciben alimentación completa, abrigo y asistencia básica.

De acuerdo con la SEN, el lugar ofrece desayuno, almuerzo, merienda y cena, además de duchas y espacios para descanso.

Cabrera comentó que algunos casos requieren atención más compleja, especialmente adultos mayores o personas con problemas de salud.

“Hay personas que necesitan ser bañadas, usar pañales o recibir atención médica”, indicó.

En situaciones urgentes, los pacientes son derivados al Hospital General de Barrio Obrero o puestos a disposición del Ministerio de Salud.

Capacidad para hasta 60 personas

Actualmente, el albergue tiene disponibilidad para 30 personas, aunque la capacidad puede duplicarse en caso de necesidad.

“Si aumenta la cantidad requerida, podemos llegar hasta 60”, afirmó el coordinador.

El personal trabaja en turnos de 12 horas y está integrado por equipos de entre seis y diez funcionarios, dependiendo de la intensidad del frío.

Aunque las temperaturas podrían subir en los próximos días, la SEN adelantó que el refugio permanecerá operativo para responder ante cualquier eventualidad climática.

El operativo se activa principalmente cuando la temperatura desciende a 10 grados o menos, escenario que vuelve a exponer la vulnerabilidad de cientos de personas que sobreviven en las calles de la capital.