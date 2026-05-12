Villa Elisa: paciente homenajeó a enfermeros con una serenata en su día

Una de las salas de internación del Hospital de Villa Elisa vivió un momento cargado de emoción este martes cuando Martín Portillo More llenó el lugar con las melodías de su arpa. El joven de 19 años, oriundo de San Lorenzo, quiso de esta manera retribuir el trabajo diario de enfermeros y enfermeras que celebran su día este 12 de mayo.

La emotiva serenata fue registrada por los profesionales y uno de esos videos llegó hasta nuestra redacción. Martín, quien está hospitalizado desde el sábado, cuenta que está recibiendo tratamiento por una herida que se le formó en la pierna y mientras aguarda los resultados de sus estudios, agradece el cuidado que recibe por parte del personal de blanco.

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“Lo que me incentivó a traerle serenata a los enfermeros fue la manera en cómo tratan a sus pacientes y no es por juzgar pero muchas personas se quejan de los hospitales públicos pero como yo estoy viviendo esta experiencia, y por más que no sea tan grave mi caso, igual me tratan súper bien así como a los demás que están aquí”, expresó el joven.

Martín Portillo More ejecuta el arpa desde los 10 años siguiendo los pasos de su padre, de quien heredó no solo el arte, sino también el nombre, según contó en una charla con nuestro medio.

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