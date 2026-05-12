Día de la Enfermería: denuncian salarios bajos, precariedad y acoso en el IPS

Desde antes de las 7:00 de este martes, enfermeras y enfermeros del Instituto de Previsión Social (IPS) se movilizaron frente al Ingavi de Fernando de la Mora.

La secretaria general del Sindicato Auténtico en Defensa del IPS, la licenciada Marina Ayala, sostuvo que los trabajadores del sector fueron “olvidados y abandonados” por las autoridades de la previsional. Aseguró que miles de trabajadores continúan percibiendo salarios insuficientes pese a la alta carga laboral.

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Más de 4.300 enfermeros no perciben salario mínimo, aseguran

Según detalló la dirigente sindical, alrededor de 4.300 enfermeras y enfermeros contratados no perciben el salario mínimo, mientras que más de 3.000 trabajadores llevan hasta 15 años sin ajustes salariales.

Ayala afirmó que varios funcionarios reciben salarios de aproximadamente G. 2.700.000, pero tras los descuentos legales, terminan cobrando montos inferiores al salario mínimo vigente.

“Las compañeras y compañeros no pueden seguir percibiendo este salario”, reclamó.

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Asimismo, recordó que en el Congreso fueron aprobados G. 45.000 millones destinados a la equiparación salarial de enfermeros contratados, por lo que exigen que esos recursos sean ejecutados. “Hay plata, por eso seguimos exigiendo y esperamos que esta nueva administración haga justicia a los trabajadores”, manifestó.

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Denuncian persecución y acoso laboral en el IPS

Por otra parte, las enfermeras aprovecharon la oportunidad para denunciar hechos de presuntos acosos laborales y persecución interna.

De acuerdo con Ayala, los trabajadores viven en un ambiente de “zozobra” debido a presiones constantes y supuestos atropellos por parte de jefaturas y de la Dirección de Enfermería.

“Denunciamos principalmente a los jefes y a la Dirección de Enfermería porque es una política de la dirección que los compañeros no estén trabajando en las mejores condiciones”, sostuvo.

La sindicalista indicó que las denuncias ya habían sido presentadas durante la administración anterior sin resultados favorables, aunque aseguró que mantienen expectativas con la nueva administración encabezada por el presidente del IPS, el doctor Isaías Fretes.

“Hoy hay una esperanza de que va a trabajar y no está de acuerdo con ningún tipo de acoso laboral ni atropello al derecho de los trabajadores del IPS”, expresó.

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Falta de insumos y escasez de personal agravan crisis

La representante sindical también cuestionó las condiciones de trabajo en los servicios hospitalarios, sobre todo ante la grave carencia de insumos básicos y personal.

Indicó que en áreas críticas, como urgencias, faltan equipos esenciales como saturómetros, tensiómetros y glucómetros, lo que obliga al personal a solicitar prestados dispositivos de otros sectores.

“Trabajamos mal, no hay insumos, faltan herramientas de trabajo. Encima de todo eso se suma más trabajo para el personal de enfermería”, lamentó.

Además, denunció la escasez de personal de apoyo, como transportadores y proveedores, situación que —según afirmó— termina siendo absorbida por los profesionales de enfermería. “Las enfermeras somos muy abnegadas, entregadas al servicio, pero esto ya está abusando de todos los compañeros trabajadores”, concluyó.