Ayolas: denuncian graves precariedades en la UTI del Hospital Integrado

El poblador de la Isla Yasyretá, Isidro Vera, denunció la falta de cardiólogo y de un equipo de ecocardiograma en el Hospital Regional del IPS de Ayolas. Indicó, además, que el sector cuenta con equipo de diálisis, pero no dispone de profesionales capacitados para hacerlo funcionar.

Mencionó que desde hace una semana tiene un familiar internado en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) del hospital de la previsional y pudo notar las carencias.

No obstante, destacó el trabajo del plantel de profesionales, compuesto por directivos, médicos, enfermeras y personal de limpieza. Según indicó, existe compromiso y dedicación en la atención brindada tanto a su familiar como a otros pacientes internados.

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La escasa cobertura de medicamentos esenciales para pacientes internados en UTI, insumos que, además, son difíciles de conseguir en las farmacias externas de Ayolas, también forma parte de la precariedad en los servicios de la previsional en la localidad misionera.

Vera señaló que, en el caso de su hermano, tuvieron que traer medicamentos desde Ituzaingó (Corrientes, Argentina), situación que fue posible gracias a la habilitación del paso fronterizo Ayolas–Ituzaingó.

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“La buena voluntad y el profesionalismo muchas veces no bastan cuando las instituciones no reciben el apoyo necesario”, expresó.

Recordó que en el año 2016, cuando se inició el proceso de integración de servicios entre el IPS y el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, se había anunciado que la ciudadanía accedería a una mejor atención médica. Sin embargo, aseguró que en Ayolas ocurrió lo contrario.

“Fue como casarles a dos pobres; con eso solo se ampliaron las carencias de ambas instituciones sanitarias y de las personas que buscan atención médica y medicamentos”, afirmó.

Consideró importante que el presidente del IPS, doctor Isaías Fretes, incluya a Ayolas dentro de las visitas sorpresas que viene realizando a hospitales de la previsional. Indicó que, de esa manera, podrá observar directamente las precariedades existentes en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Integrado.

Intentamos obtener la versión de los directores del Hospital Integrado por el Ministerio de Salud, doctor Abel Feltes, pero hasta el cierre de esta edición no respondió nuestros mensajes telefónicos. Estamos abiertos en caso de que desee referirse a las quejas.

Escasez de especialistas

La directora del hospital regional del IPS, doctora Elizabeth Achucarro, señaló que este tipo de situación es algo que se vive a nivel país; esta institución no es la única que atraviesa esta dificultad. Una de las raíces del problema es que no existe la cantidad suficiente de especialistas y subespecialistas.

El otro inconveniente es que los profesionales existentes se concentran más en Asunción y en las grandes ciudades, de las cuales Ayolas no forma parte.

“Es una realidad que vivimos diariamente; las necesidades son inmensas. Los pedidos se realizan a las diferentes áreas que corresponden, como el Ministerio de Salud e IPS. Se hace todo lo posible y se sigue adelante”, dijo.

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