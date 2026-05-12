Vivió con parte de su paladar incrustado en el bronquio durante 12 años

Un paciente de 48 años acudió al servicio de Neumología del Hospital General de Itapúa por síntomas respiratorios. La persistencia del cuadro llevó al especialista a solicitar una tomografía computarizada (TAC) de tórax, estudio que permitió identificar un cuerpo extraño alojado en el bronquio izquierdo.

Con la sospecha confirmada por la TAC, el equipo médico avanzó con una broncoscopía flexible. Ese procedimiento permitió constatar que el objeto estaba incrustado en la mucosa del bronquio correspondiente al lóbulo inferior izquierdo.

Esa condición llevó a los especialistas a optar por una estrategia más compleja: programar una broncoscopía rígida en quirófano, con mejores condiciones técnicas para la extracción en un contexto controlado.

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Sorpresivo hallazgo y evolución favorable

El procedimiento permitió extraer parte de una prótesis dental que habría permanecido en el bronquio del paciente a lo largo de los últimos 12 años.

Tras la intervención, el hombre, oriundo del barrio Chaipé de Encarnación, fue derivado al Hospital Regional, donde permaneció internado para continuar con su recuperación y tratamiento. Al presentar una buena evolución, fue dado de alta el pasado viernes.

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La exitosa extracción estuvo a cargo de un equipo multidisciplinario liderado por los neumólogos intervencionistas Dra. Perla Rolín y Dr. Derlis Dávalos, acompañados por personal de enfermería y el equipo de anestesiología.

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