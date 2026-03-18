Ineram: el insólito hallazgo dentro del pulmón de un hombre de 54 años

Un paciente ingresó al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (Ineram) para un procedimiento habitual: el cambio de su cánula traqueal, tras haber quedado con secuelas neurológicas y traqueostomía permanente luego de un accidente de motocicleta.

Como parte del protocolo, se le practicó una radiografía de control. Fue entonces cuando apareció una imagen extraña: una figura circular en el bronquio fuente izquierdo.

Lo que inicialmente parecía un error técnico o un “artefacto” en la imagen, terminó confirmándose mediante tomografía: se trataba de un objeto real.

Lea más: El peligro oculto tras un “regalito”: extraen resorte de bolígrafo del pulmón de una niña de tres años

El hallazgo: un anillo de oro en el bronquio

El neumólogo Carlos Morinigo relató el caso, señalando que el equipo médico se encontró con “lo impensado”: un anillo de oro de tamaño considerable alojado en el pulmón.

Ante la situación, los especialistas optaron por retirar la cánula traqueal e ingresar con un broncoscopio rígido por la vía oral. Finalmente, lograron ubicar y extraer el objeto.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“El anillo estaba brillando donde nunca debería estar”, describió el médico.

Lea más: Ineram reporta cuatro casos de niños que tragaron monedas en lo que va del año

Más preguntas que respuestas

Más allá del éxito del procedimiento, el caso deja un interrogante central: ¿cómo llegó un anillo al pulmón de un paciente traqueostomizado?

Según el relato médico, no se detectaron obstrucciones ni alteraciones en la vía aérea superior que expliquen el ingreso del objeto. Tampoco se precisó en qué momento pudo haber ocurrido.

Cuando la medicina no alcanza a explicar

El propio especialista reflexionó sobre lo ocurrido como uno de esos casos en los que la ciencia no tiene respuestas inmediatas.

“Muchas veces no solo curamos, también intentamos entender lo inexplicable”, expresó.