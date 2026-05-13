El misterio de los US$ 5 millones: esto dice la Dinac tras el llamativo comunicado de Leite

Según un comunicado publicado por el actual embajador paraguayo en Estados Unidos, Gustavo Leite, el gobierno de Santiago Peña propuso a American Airlines un paquete de “5 millones de dólares más beneficios” como apoyo fijo para garantizar la rentabilidad de la ruta. Sin embargo, en comunicación con ABC Cardinal, el titular de la Dinac, Nelson Mendoza, negó que su institución pueda realizar este tipo de pagos.

Señaló que a diferencia de otros países, donde los aeropuertos son explotados por capital privado, en Paraguay, todo está en manos del Estado y por ello, cualquier determinación se toma con base a lo que dictaminan las leyes de la función pública.

“Nosotros somos una institución como cualquier otra, que presentamos nuestro presupuesto en el 2025 para el 2026. Ese presupuesto pasa por la Cámara de Senadores, pasa por el Ministerio de Economía. Y este presupuesto una vez aprobado, no podemos hacer ninguna erogación. O sea, mal podríamos nosotros negociar que vamos a pagar un millón cien mil, mil, ni cien millones a nadie”, manifestó.

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¿Quién paga los US$ 5 millones que menciona Leite?

Nelson Mendoza dijo desconocer qué organismo sería el encargado de realizar dicho desembolso, aunque reconoció que en gobiernos anteriores existieron incentivos que no pasaron por Aeronáutica Civil.

“Cuando una aerolínea se asienta por primera vez en el país o retoma sus operaciones en el país, hay un decreto que le exonera de varios pagos. Ahora, esos son los beneficios del Gobierno Nacional. Lo otro es algo que tiene que tiene que garantizarse a través de otras instituciones, no de la Dinac. La Dinac tiene la obligación de escuchar, porque es el explotador del aeropuerto. No hay un departamento comercial, ni una empresa privada”, dijo.

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Ruta Asunción – Miami, postergada por ahora

A finales de abril, la Dinac comunicó que GOL Linhas Aéreas S.A – Sucursal Paraguay postergó el vuelo originalmente previsto para el día 8 de junio, en la ruta Asunción – Miami. Sobre el punto, Mendoza anunció que la próxima semana los directivos de la empresa estarán visitando nuestro país como “un último intento de poder hacer esa ruta directa”, dijo.

Sobre la cuestión de American Airlines, Mendoza afirmó que el problema pasa por el tipo de aeronave.

“Ellos habían manifestado que el impedimento principal para realizar la ruta era el tipo de aeronaves que tenían disponibles en este momento. Que ni bien puedan sumar a su flota los Airbus 321, esa sería la aeronave ideal para poder cubrir el tramo Asunción-Miami. Bueno, estamos a la espera de que puedan llegar a esas aeronaves a American y podamos tener el anhelado vuelo”, expresó.