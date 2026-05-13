¿Misión incumplida? La frustración de Leite tras postergación de ruta Asunción – Miami

Gustavo Leite, embajador de Paraguay en Estados Unidos, usó su cuenta de X (anteriormente Twitter) para dar a conocer los detalles de las negociaciones que realizó el Gobierno en torno al establecimiento de una ruta que conecte Asunción y Miami.

En ese sentido, reveló que a través de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac), Paraguay realizó una contraoferta a American Airlines de cinco millones de dólares más beneficios, pero la firma no aceptó la propuesta. Comentó que ante ese escenario, ofreció al presidente Santiago Peña buscar otras opciones.

Fue así que se concretó un encuentro con representantes de Gol Transportes Aéreos en febrero de este año, ocasión en la que -según la comunicación institucional- se presentó la propuesta para habilitar la ruta aérea.

En su reciente comunicado, Leite cuenta que GOL Airlines expresó su disposición a desarrollar la ruta Asunción-Miami con un apoyo eventual de 300 mil dólares por mes, por un año y solamente en caso de que la ruta represente pérdidas operativas verificables.

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Postergación de operaciones deja en “offside” a Leite

Dos días después de la reunión en Mburuvicha Róga, Gustavo Leite, con la frase “misión cumplida”, comunicaba de forma entusiasta la habilitación de la nueva ruta aérea directa entre Asunción y Miami, tras la confirmación oficial de la aerolínea GOL.

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Poco más de dos meses después, la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil comunicó de manera oficial que GOL Linhas Aéreas S.A – Sucursal Paraguay postergó el vuelo originalmente previsto para el día 8 de junio, en la ruta Asunción - Miami - Asunción, con cuatro frecuencias semanales.

Leite, quien ya confirmó que dejará la Embajada Paraguay en EE. UU. para retornar al Senado este año, recalca que su participación en las negociaciones se limitó a conseguir una oferta más conveniente. Asimismo, lamenta que no se haya podido, hasta ahora, lograr la conexión directa entre ambos países y que “se quiera comunicar de manera errónea lo que no corresponde a la realidad”.

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